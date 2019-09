Wenn sich Bauprojekte lange verzögern, ist oft das komplizierte Vergaberecht schuld. Ein exklusives Ranking der Vergaberechtsanwälte zeigt, wer die komplexe Materie beherrscht.

Achtzehn Monate. So lange ist die Zeit, die bei einem größeren deutschen Bauprojekt vergeht, "bevor auch nur irgendetwas passiert", sagt Ute Jasper. Sie muss es wissen, schließlich ist Jasper Vergaberechtlerin der Kanzlei Heuking in Düsseldorf. Und damit Expertin auf einem Fachgebiet, das die wenigsten Laien überhaupt erfassen - und das doch den Wandel in deutschen Großstädten so stark prägt wie kein zweites.

Schließlich schimpfte die halbe Republik in den vergangenen Jahren darüber, dass die öffentliche Bautätigkeit einfach nicht in die Gänge kommt. Das Land braucht schnelles Internet, sanierte Straßen, neue Stromleitungen. Der Städte- und Gemeindebund machte schon im vergangenen Jahr allein in Städten und Gemeinden einen Investitionsstau von 126 Milliarden Euro aus. Und es passiert: viel zu wenig. Begründet wird die Verzögerung wahlweise mit der Langsamkeit der deutschen Behörden, der Überlastung der Baufirmen, der komplizierten politischen Verfahren. Stimmt alles irgendwie, aber das entscheidende Nadelöhr liegt oftmals anderswo: im deutschen Vergaberecht.

Beispielhaft berichtet Anwältin Jasper vom Bau eines neuen Bürogebäudes für eine Universität. Viele Millionen Euro sollte das kosten, ein schöner Auftrag, sollte man meinen. Doch als Jasper die Vergabe endlich rechtssicher organisiert hatte, geschah: nichts. Weder Statiker noch Architekten waren zu finden. "Ergebnislose Ausschreibungen kommen gerade bei Bauprojekten immer öfter vor, selbst wenn diese attraktiv und größer sind", sagt auch Susanne Mertens, Vergaberechtlerin bei Baker McKenzie in Berlin.

Schlechte und späte Bezahlung

Weil derzeit allerorten viel gebaut wird, sind die Auftragsbücher der Bauunternehmen und Handwerksbetriebe voll. Auf Aufträge der öffentlichen Hand sind sie nicht angewiesen. Da fallen die ohnehin vorhandenen Nachteile öffentlicher Aufträge noch stärker ins Gewicht. Denn wer sich auf das Gebiet des Vergaberechts begibt, der hat es nicht nur mit besonders komplexen Formalien zu tun und einem öffentlichen Auftraggeber, der im Ruf steht, schlecht und spät zu bezahlen. Schlimmer noch: Jeder Auftrag ist anfechtbar, was Projekte im besseren Falle verzögert - und im schlechteren ganz von vorne beginnen lässt. Manche Architekten und Bauunternehmer treten schon generell nicht mehr an für Aufträge von Kommunen, Städten oder andere Auftraggeber der öffentlichen Hand, beobachtet Jasper. "Auftraggeber wollen sich für Anschlussaufträge qualifizieren, ...

