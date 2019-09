Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

++++ TAGESTHEMA I +++++

Das Ifo-Geschäftsklima dürfte sich im September erstmals seit einem halben Jahr aufgehellt haben, wenn auch nur marginal. Volkswirte erwarten einen Anstieg auf 94,4 (August: 94,3) Punkte, was alleine an den etwas optimistischeren Erwartungen der Unternehmen gelegen haben dürfte. Für die Lagebeurteilung wird dagegen ein weiterer Rückgang erwartet. Das Muster folgt den Ergebnissen der unter Investoren angestellten Stimmungsumfragen (Sentix, ZEW). Die erneut schlechtere Beurteilung der Geschäftslage dürfte Spekulationen über eine Rezession in Deutschland weitere Nahrung geben.

TAGESTHEMA II

Der Oberste Gerichtshof Großbritanniens verkündet am Dienstag (11.30 Uhr MESZ) sein Urteil über die von Premierminister Boris Johnson verfügte Zwangspause für das Parlament. Die Richter müssen entscheiden, ob Johnson rechtmäßig handelte, als er Königin Elizabeth II. die Parlamentsvertagung empfahl. Johnsons Entscheidung, dem Parlament kurz vor dem für den 31. Oktober geplanten EU-Austritt Großbritanniens eine fast fünfwöchige Sitzungspause aufzuerlegen, hatte landesweite Proteste hervorgerufen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

08:00 DE/Tui AG, Buchungs-Update

13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 2Q

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Teamviewer AG, Ende der Zeichungsfris (Bekanntgabe Ausgabepreis)

- SE/EQT Partners AB, Erstnotiz an der Stockholmer Börse

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: 102 zuvor: 102 - DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: 94,4 zuvor: 94,3 Lagebeurteilung PROGNOSE: 97,0 zuvor: 97,3 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 92,0 zuvor: 91,3 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: -5,8 Punkte zuvor: -5,8 Punkte - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens September PROGNOSE: 133,0 zuvor: 135,1 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Schatzanweisungen mit Laufzeit September 2021 im Volumen von 4,0 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 500 Mio GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.362,50 0,24 S&P-500-Future 3.008,30 0,37 Nikkei-225 22.104,47 0,12 Schanghai-Composite 2.997,52 0,69 +/- Ticks Bund -Future 174,26 1 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.342,33 -1,01 DAX-Future 12.351,50 -0,39 XDAX 12.366,30 -0,40 MDAX 25.592,39 -1,18 TecDAX 2.828,07 -1,41 EuroStoxx50 3.536,97 -0,96 Stoxx50 3.221,61 -0,51 Dow-Jones 26.949,99 0,06 S&P-500-Index 2.991,78 -0,01 Nasdaq-Comp. 8.112,46 -0,06 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,25 +45

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Rücksetzer zum Wochenstart werden die europäischen Aktienmärkte am Dienstag leicht höher erwartet. In einer vergleichsweise nachrichtenarmen Zeit sorgen Neuigkeiten von den US-chinesischen Handelsgesprächen für den entscheidenden Impuls. So bestätigte der US-Finanzminister Steven Mnuchin über Nacht, dass die nächste Runde der Handelsgespräche mit Chinas führender Verhandlungsführer Liu He in der Woche des 7. Oktober stattfinden wird. Im Handel wird zudem auf den Ifo-Geschäftsklimaindex gewartet, der nach den enttäuschenden Einkaufsmanager-Indizes vom Vortag leicht zulegen dürfte. Zudem wird der Oberste Gerichtshof Großbritanniens sein Urteil über die von Premierminister Boris Johnson verfügte Zwangspause für das Parlament verkünden.

Rückblick: Enttäuschende Konjunkturdaten belasteten die Stimmung der Investoren, die sich defensiver positionierten. Für Verstimmung sorgte, dass der deutsche Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im September auf 41,4 weiter gefallen ist. Der europäische Sammelindex ging ebenfalls zurück, blieb allerdings knapp über der Schwelle von 50 und damit noch im expansiven Bereich. Die schwachen Einkaufsmanagerindizes sind für Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen ein Zeichen, dass eine Rezession im Euroraum näherrückt. Die Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook war das beherrschende Thema am Markt. Die Thomas-Cook-Aktie war in London vom Handel ausgesetzt. Die Aktien der Wettbewerber aus dem Reise- und Freizeit-Sektor waren die Profiteure der Entwicklung. Tui legten um 6,3 Prozent zu, Easyjet um 4,6, Ryanair um 0,8 und Lufthansa um 1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Die Aktie der Commerzbank wurde mit einem Minus von 7,5 Prozent abgestraft. Von Analysten wurde bemängelt, dass mit der M-Bank die Ertragsperle verkauft werden soll. Um 6,7 Prozent ging es für die Aktie von K+S nach unten, nachdem das Unternehmen die Kaliproduktion reduziert hat. Die Konsolidierung in der Immobilienbranche setzt sich fort. Vonovia erlangt nun mit der mehrheitlichen Übernahme an Hembla AB die Marktführerschaft in Schweden. Adler Real Estate vereinbarte die Übernahme der israelischen Ado Group für 708 Millionen Euro. Deren wichtigstes Asset ist die Beteiligung von 38 Prozent an Ado Properties. Die Vonovia-Aktie notierte unverändert, Adler Real Estate brachen um 13,5 Prozent ein, Ado notierten mit 5,2 Prozent im Minus. Die Deutz-Aktie sackte um 8,6 Prozent ab, nachdem das Unternehmen das Ziel für die Gewinnmarge auf 4 bis 5 Prozent gesenkt hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

SAF-Holland knickten um 10,4 Prozent ein. Das Unternehmen hatte für 2019 die Prognose gesenkt. Auch für 2020 ist der Ausblick laut Mitteilung nicht haltbar. Mit nach unten gezogen wurden Jost Werke mit Abgaben von 1,4 Prozent. Vectron stiegen 2,5 Prozent. Das Unternehmen hat mit Primepulse einen neuen Ankeraktionär.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Etwas Rückenwind erhielten die Märkte von vergleichsweise stabilen Wachstumsdaten für die US-Wirtschaft. In Europa hatten schwache Konjunkturdaten hingegen Rezessionsängste ausgelöst. Den vorgelegten Daten von IHS Markit zufolge hat sich das Wachstum der US-Wirtschaft im September verlangsamt. Die Daten fielen jedoch deutlich besser aus als in Europa, wo die Einkaufsmanagerindizes für das Produktionsgewerbe für Deutschland, Frankreich und der Eurozone erheblich unter den Erwartungen lagen. Auch die Indizes für den Dienstleistungsbereich blieben unter den Prognosen. Positiv im Handelskonflitkt bewertet wurde, dass Peking einen kurzfristig abgebrochenen Termin seiner Handelsdelegation auf einer US-Farm herunterspielt hat. Die Apple-Aktie legte 0,5 Prozent zu. Grund sind Ausnahmeregelungen bei den Strafzöllen. Wegen der Aussichten auf unveränderte Preise senkte JP Morgan die Ergebnisschätzungen und Kursziele für US-Stahlunternehmen. Nach zunächst deutlich Abgaben erholten sich US Steel und schlossen 2,1 Prozent fester, auch AK Steel reduzierten anfänglich stärkere Verluste und gaben um 0,8 Prozent nach.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mo, 17.21 Uhr EUR/USD 1,0988 -0,1% 1,0995 1,0996 EUR/JPY 118,25 +0,0% 120,87 118,13 EUR/CHF 1,0888 +0,1% 1,1025 1,0878 EUR/GBR 0,8837 -0,1% 0,8975 0,8839 USD/JPY 107,61 +0,1% 107,74 107,43 GBP/USD 1,2433 -0,0% 1,2500 1,2439 USD/CNY 7,1085 -0,1% 7,1185 7,1170 Bitcoin BTC/USD 9.724,75 -0,17 10.327,25 9.867,50

Am Devisenmarkt geriet der Euro mit den mauen europäischen Wirtschaftsdaten unter Druck. Die Gemeinschaftswährung sackte unter 1,10 Dollar und lag zu Handelsschluss bei 1,0993. Dagegen zeigte sich der Greenback gegen den Yen leichter, weil die japanische Währung als sicherer Hafen in der Unsicherheit rund um die US-chinesischen Handelsbeziehungen gesucht war. Der Dollar fiel auf 107,45 Yen nach 107,73 am späten Freitag. Im asiatischen Handel notiert die Gemeinschaftswährung weiter knapp unter der Marke von 1,10 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,41 58,64 -0,4% -0,23 +20,9% Brent/ICE 64,43 64,77 -0,5% -0,34 +16,3%

Im Fokus stand weiter vor allem der Produktionsausfall durch die Zerstörung der saudischen Ölanlagen. Berichten zufolge könnte es eher Monate als Wochen dauern, bis alles wiederhergestellt ist. Ein den Preis belastender Faktor war indes, dass Iran den vor zwei Monaten beschlagnahmten britischen Öltanker "Stena Impero" wieder freigegeben hat. Im US-Settlement stieg die US-Sorte WTI um 0,9 Prozent auf 58,64 Dollar je Fass.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.519,87 1.522,12 -0,1% -2,26 +18,5% Silber (Spot) 18,55 18,59 -0,2% -0,04 +19,7% Platin (Spot) 952,80 958,50 -0,6% -5,70 +19,6% Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,2% +0,01 -1,8%

