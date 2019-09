Der Brauer-Riese erlöst mit dem IPO seines Asiengeschäfts rund fünf Milliarden Dollar. Ursprünglich sollten es mal doppelt so viel sein.

Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch nimmt beim Börsengang seines Asiengeschäfts in Hongkong weniger Geld ein als ursprünglich angepeilt. Die Aktien wurden zu einem Einzelpreis von 27 Hongkong-Dollar (umgerechnet 3,44 US-Dollar) ausgegeben. Damit liegt der Preis am unteren Ende der Spanne von 27 bis 30 Hongkong-Dollar. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt.

Der Brauereikonzern teilt außerdem mit, dass er knapp 190 Millionen zusätzliche Aktien ausgibt, um die große Nachfrage zu bedienen. Insgesamt gibt Anheuser-Busch damit 1,45 Milliarden Aktien aus. Die Einnahmen aus dem Börsengang belaufen sich somit auf rund fünf Milliarden ...

