Der weltgrösste Bierbrauer muss beim Börsengang seines Asiengeschäfts in Hongkong kleinere Brötchen backen.Hongkong - Der weltgrösste Bierbrauer AB Inbev muss beim Börsengang seines Asiengeschäfts in Hongkong kleinere Brötchen backen. Für die Aktien der Budweiser Brewing Company APAC Ltd. kann AB Inbev bei Investoren nur den Preis am unteren Rand seiner Preisspanne durchsetzen. Insgesamt sollen 1,45 Milliarden Aktien für 27 Hongkong-Dollar (3,13 Euro) verkauft werden, teilte AB Inbev am Dienstag...

Den vollständigen Artikel lesen ...