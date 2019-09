++ Oberstes Gericht in Großbritannien entscheidet über Parlamentspause ++ ifo-Indizes am Vormittag ++ CB-Verbrauchervertrauen als Schlüsselergebnis für US-Sitzung ++ 10:00 Uhr | Deutschland | ifo-Indizes (August): Die in der vergangenen Woche veröffentlichten ZEW-Indizes entwickelten sich besser als erwartet, bleiben aber weiterhin tief im negativen Bereich. Der ifo-Geschäftsklimaindex ist seit Anfang 2018 im freien Fall und das Update für September 2019 dürfte eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...