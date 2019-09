24.09.2019 - Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554 )hat einen Auftrag über 110 MW in der Türkei gewonnen. Für den Windpark "Söke" liefert und errichtet die Nordex Group 23 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5. "Es freut mich, dass wir unseren neuen Kunden von den Ertragsvorteilen der N149/4.0-4.5 überzeugen konnten. Es ist das erste Windprojekt von Ulusoy Enerji und für die Nordex Group ein erneutes Referenzprojekt mit Anlagen der Delta4000-Serie, dieses Mal in der Türkei", so Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. Produktion vor Ort Der Windpark entsteht nahe der Stadt Aydin im Westen der Türkei. ...

