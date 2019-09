Führendes lateinamerikanisches Entwicklungsstudio bekommt neuen Publishing-Arm und der frühere leitende Rockstar-Manager Jeronimo Barrera wird Teil des Führungsteams zur Forcierung der Entwicklung von AAA-Titeln

Der führende Entwickler NGD Studios hat heute angekündigt, dass das Studio zu Nimble Giant Entertainment umfirmiert hat. Diese Maßnahme festigt den Status als erfahrenes Auftragsstudio und zusätzlich als Entwickler einer eigenen IP und ab sofort auch offiziell als Videospiel-Publisher. Die Ankündigung folgt auf eine lange Zeit mit großem Wachstum und Monaten strategischer Planung. Mit Hilfe des früheren Managers bei Rockstar, Jeronimo Barrera, der bei Nimble Giant die Position des VP of Product Development einnehmen wird, ist das Führungsteam bereit, das Unternehmen ins 18. Unternehmensjahr zu führen.

"Das Unternehmen ist in den letzten Jahren konstant gewachsen. Wir sind einfach nicht mehr das kleine Indie-Studio, das wir mal waren auch nicht vor fünf Jahren. Wir haben uns darauf konzentriert, immer mehr erfahrene Mitarbeiter unseren sowieso schon starken Teams hinzuzufügen und haben in die Fortbildung unserer Mitarbeiter investiert, damit sie noch mehr lernen und als Individuen und Profis wachsen können. Gleichzeitig haben wir einen Publishing-Arm der Firma aufgebaut, sowohl für unsere eigene IP als auch für extern entwickelte Games. Wir haben uns als Unternehmen weiterentwickelt und da ist es absolut sinnvoll, diese Veränderungen mit einem neuen Look und neuer Marke zu feiern", so Martin Cao, CEO von Nimble Giant. "Und natürlich sind wir froh, dass Jeronimo sich unserem Team angeschlossen hat. Sein Background und seine unschätzbar wertvolle Expertise als Manager von AAA-Spielentwicklung, werden uns helfen, zu einem globalen Spieleunternehmen zu werden. Wir wollen unsere Aktivitäten sowohl hier als auch in den USA verstärken, unseren eigenen, preisgekrönten Arena Shooter Quantum League veröffentlichen und dazu Saibot Studios 90er-Jahre-FPS-Titel Hellbound auf den Markt bringen und man kann nur erahnen, wie spannend das Jahr 2020 für uns werden wird."

"Nach 20 produktiven Jahren bei Rockstar ist es ein wahrgewordener Traum für mich, dass ich zu meinen Wurzeln zurückkehren kann und mit meinen argentinischen Landsleuten zusammen neue spannende Games entwickeln kann", kommentiert Jerónimo Barrera, neuer VP of Product Development bei Nimble Giant. "Das Team bei Nimble Giantist voller einzigartiger, kreativer Entwickler und ich freue mich sehr auf die Zukunft."

Weitere Informationen: https://www.nimblegiant.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190924005416/de/

Contacts:

Audra McIver

Plan of Attack on behalf of Nimble Giant

audra@planofattack.biz