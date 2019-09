Köln/Dortmund (ots) - Der Markt für Gewerbeversicherungen stellt für Makler eine attraktive Verbesserung ihres Produkt-Portfolios dar. Um dieses Potenzial zu heben, können sich acht von zehn Maklern bereits vorstellen, ein digitales Versicherungsprodukt als Ergänzung mit aufzunehmen. Das sind Ergebnisse einer Maklermarkt-Studie der mailo Versicherung AG. Mehr als 200 Versicherungsmakler wurden dafür befragt.



"In den vergangenen Jahren hat sich der Arbeitsmarkt radikal verändert. Immer mehr Angestellte wechseln in die Selbständigkeit, zudem gibt es neue Berufsbilder wie Influencer oder Online-Händler. Sie alle brauchen eine Versicherung, die in ihre Lebens- und Arbeitswelt passt: schnell, flexibel und mobil", sagt Armin Molla, Vertriebsvorstand der mailo Versicherung AG. "Wir haben uns daher ganz auf die neuen Kundenanforderungen ausgerichtet und stellen Maklern wie Kunden die passenden Lösungen für die moderne Dienstleistungsgesellschaft zusammen."



Laut der im Sommer durchgeführten Marktstudie wird das Potenzial der Gewerbeversicherung von der Vermittlerseite erkannt. 85 Prozent der Makler sind zumindest teilweise bereits in diesem Bereich aktiv. Und 70 Prozent derjenigen, die dieses Geschäft noch nicht vermitteln, können sich vorstellen, ihr Portfolio um Gewerbeversicherungen zu erweitern.



Die befragten Assekuranz-Experten legen besonders großen Wert auf gute Konditionen und ein umfassendes Serviceangebot des Versicherungsanbieters. "Mit diesen von den Maklern geforderten Schwerpunkten identifizieren wir uns vollständig und haben unser Angebot entsprechend aufgebaut", so mailo-Gründer Molla. "Als inhabergeführtes Start-up wissen wir um die Anforderungen junger Unternehmen, gleichzeitig verfügen wir über hohe Kompetenz in der Versicherungswirtschaft, um Maklern wie Kunden entsprechende Sicherheiten zu bieten."



"Die Studie belegt deutlich, dass wir eine leistungsstarke Option für Makler sind", ergänzt Stephan Best, Leiter Vertrieb und Marketing bei mailo. "81 Prozent der Befragten können sich vorstellen, ein digitales Produkt als Ergänzung in ihr Beratungsportfolio mit aufzunehmen. Dafür sind wir der ideale Partner, weil wir sowohl individualisierte als auch standardisierte Gewerbe-Deckungskonzepte anbieten, die sich flexibel anpassen und in kürzester Zeit voll digital vermitteln lassen. Gleichzeitig steht mailo sowohl Kunden als auch Maklern jederzeit telefonisch und auch gerne persönlich zur Verfügung."



mailo-Tipps für Makler auf der DKM 2019 / Halle 3, Stand F 06



Auf der Leitmesse DKM vom 22. bis 24. Oktober in Dortmund stellt sich mailo (www.mailo.ag) auf einem eigenen Stand (Halle 3, Stand F 06) vor und bietet Informationsvorträge rund um das Thema Gewerbeversicherungen an. Unter anderem hält Dr. Robin Kiera von Digital Scouting einen Vortrag zum Thema: "Wie können Versicherungsmakler im Gewerbesegment mit Social Media Geld verdienen?". Florian Brokamp, Geschäftsführer von Gewerbeversicherung24, steht zu einem Expertengespräch zur Verfügung. Für Makler, die neue Zielgruppen ansprechen wollen, bieten Vertriebsexperten einen Workshop zur Gewinnung von Bloggern und Coworkern an. Und die u. a. auf Vertriebsrecht spezialisierte Anwaltskanzlei Clyde & Co. diskutiert mit Versicherungsmaklern über "Online-Vertrieb rechtlich sicher: Von Websitegestaltung bis zum Online-Abschluss". Für Fragen oder Anmeldungen zum Programm wenden Sie sich gerne an stephan.best@mailo.group.



Über die mailo Versicherung AG - www.mailo.ag



Die mailo Versicherung AG ist die digitale Versicherung für Unternehmer, Selbständige und Freelancer. Das auf Gewerberisiken spezialisierte Versicherungsunternehmen bietet eigene, auf diverse Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht- und Sachinhalt-Versicherungsprodukte an.



mailo bietet seinen Kunden passgenaue Versicherungslösungen, die sie zur Absicherung ihrer beruflichen Existenz brauchen. Dafür arbeitet mailo partnerschaftlich mit Versicherungsmaklern, Assekuradeuren und Plattformen zusammen. Die mailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler und Assekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.



Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen neben den Gründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auch starke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Munich Re und Deutsche Rück, STS Ventures oder Hevella Capital.



