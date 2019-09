Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach den deutlichen Renditeanstiegen der Vorwochen beruhigten sich die Rentenmärkte in der letzten Woche, so die Analysten der DekaBank.Die Renditen in den USA und Euroland seien moderat zurückgekommen. Wichtige Gründe seien u.a. schwache chinesische Konjunkturdaten, der Anschlag auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien und die Störungen an den US-Geldmärkten gewesen. Nach eineinhalb Wochen mit einer Häufung an Zentralbanksitzungen stünden in dieser Woche die Frühindikatoren im Fokus. Für Euroland, Deutschland und Frankreich würden die vorläufigen Einkaufsmanagerindices gemeldet, für Deutschland zusätzlich das ifo-Geschäftsklima. In den USA würden sehr viele Daten aus der zweiten Reihe sowie der Flash-PMI des Verarbeitenden Gewerbes und das Verbrauchervertrauen veröffentlicht. (Ausgabe vom 23.09.2019) (24.09.2019/alc/a/a) ...

