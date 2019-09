Man fragt sich bisweilen schon, wer am Aktienmarkt eigentlich noch dafür sorgt, dass sich vor allem die US-Indizes weiterhin eisern nahe ihrer Rekordhochs halten. Denn die sogenannten "sicheren Häfen" in Form der Anleihen und der Edelmetalle erfreuen sich weiterhin regen Zulaufs. Hier fließt Geld hinein. Auch jetzt, da man denken könnte, dass die Aktienmärkte jede neue Irritation und Enttäuschung einfach wegstecken. Was aber bedeutet das?

Es kann bedeuten, dass die Gold-Bullen falsch liegen und ihr Kapital am Ende doch wieder reumütig zurück in den Aktienmarkt umschichten müssen. Das würde den Goldpreis scharf unter Druck setzen. Aber eigentlich hätte das ja längst passieren müssen. Und ganz im Gegenteil stieg Gold sogar Anfang September auf neue, mehrjährige Hochs, obwohl da die Mitte August losgetretene Rallye am Aktienmarkt längst im Gange war, konsolidierte dann kurz und macht jetzt Anstalten, einen erneuten Aufwärtsimpuls ...

