Unterföhring (ots) - "Late Night Berlin" kehrt mit dem stärksten Marktanteil seiner Geschichte aus der Sommerpause zurück und erzielt einen neuen Spitzenwert: Klaas Heufer-Umlauf begeistert am Montagabend auf ProSieben mit sehr starken 14,7 Prozent Marktanteil die 14- bis 49-jährigen Zuschauer. In der jungen ProSieben Relevanz-Zielgruppe (14-39 Jahre) verfolgen herausragende 20,1 Prozent die neueste Ausgabe von "Late Night Berlin" mit Gast Shirin David.



Kommenden Montag begrüßt Klaas Heufer-Umlauf "The Voice of Germany"-Coach Sido auf dem "Late Night Berlin"-Sofa.



"Late Night Berlin" - immer montags, 23:10 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn



