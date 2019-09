BERLIN (Dow Jones)--Der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat Beweise nach der gemeinsamen Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Boris Johnson verlangt, in der sie den Iran für die Luftangriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich machten. "Die Evidenz letztlich der Beweise, die müssen hier mit dem Parlament geteilt werden", sagte Mützenich im Deutschlandfunk. "Das müssen wir in den nächsten Tagen von der Bundesregierung hören."

Der SPD-Außenpolitiker zeigte aber Verständnis dafür, dass die Fraktion vorab keine Kenntnis von der Erklärung gehabt habe. "Das sind ja auch Erkenntnisse, die möglicherweise mit Diensten geteilt werden", sagte Mützenich. Er könne sich aber "natürlich schon gewisse Dinge vorstellen". Mützenich begrüßte, dass die Bundesregierung aber weiter bereit sei, das Atomabkommen zu sichern. Merkel, Macron und Johnson hatten in New York erklärt, es gebe "keine andere plausible Erklärung" für die Angriffe und den Iran vor einer weiteren "Provokation und Eskalation" gewarnt. "Für uns ist klar, dass Iran Verantwortung für diesen Angriff trägt", hieß es in der Erklärung laut Bundespresseamt.

