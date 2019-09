Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Montag um 853 Kontrakte gestiegen ist, womit die schwankende Entwicklung ausgebaut wird. Das Volumen fiel gleichzeitig um 92,6K Kontrakte, nach zwei Tagen des Anstiegs. GBP/USD hat Test der 1,2400 im Blick Das Cable konnte sich am Montag knapp über 1,2400 ...

