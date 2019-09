Hamburg (ots) - KERNenergie - der exklusive Anbieter für röstfrische Nüsse aus den besten Anbaugebieten der Welt - erweitert ab sofort sein Angebot an Nuss Abos. Die Nuss Abos gibt es nun in neun verschiedenen Varianten. So kann sich jeder monatlich auf ein Paket voller nussiger Überraschungen freuen. Je nach Thema des Abos werden die KERNenergie Produkte sorgsam ausgewählt und zusammengestellt.



Die Nuss Abos sind abgestimmt auf verschiedene Ernährungsweisen und Vorlieben. Nussfreunde haben die Wahl zwischen den folgenden Abos:



- Fitness Abo zur Unterstützung der sportlichen Ziele (39,90

EUR/Monat)

- Veganes Abo mit einer Auswahl an veganen Produkten (39,90

EUR/Monat)

- Wein Abo mit 4 Flaschen erlesener Weine (29,90 EUR/Monat)

- Wein & Nuss Abo mit 2 Flaschen Wein und den dazu passenden

Nüssen und Snacks (52,90 EUR/Monat)

- Rezept Abo mit 3 leckeren Rezepten und

den passenden Nüssen und Trockenfrüchten (27,90 EUR/Monat)

- Snack Abo mit einer feinen Auswahl an Premium-Snacks (29,90

EUR/Monat)

- KERNenergie Abo mit einer bunten Auswahl aus dem Sortiment

(39,90 EUR/Monat) -KERNenergie Geschenk Abo zum Verschenken über

eine festgelegte Laufzeit (ab 38,90 EUR/Monat)

- Warenkorb Abo für alle, die regelmäßig ihre Lieblingsprodukte

erhalten möchten Für alle Genussmenschen, die sich gerne überraschen lassen, sind die Nuss Abos die ideale Gelegenheit, regelmäßig neue Produkte zu entdecken und ihren Geschmackshorizont zu erweitern.



Die Abos werden versandkostenfrei geliefert und können natürlich auch an einen lieben Menschen verschenkt werden.



www.kern-energie.com



Pressekontakt:



KERNenergie GmbH

Angela Beil

Große Elbstraße 212

22767 Hamburg

Tel.: +49 (0) 172 32 87 292

Fax: +49 (0) 60 22 68 720 57

E-Mail: angela.beil@kern-energie.com



Original-Content von: KERNenergie GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/111476