- Aus ConceptIF AG wird ConceptIF Group AG

- Aus ConceptIF Pool GmbH wird ConceptIF GmbH

- Neuer Geschäftsführer und neuer Leiter Produktmanagement Die Hamburger ConceptIF AG, ein Konzeptanbieter von Versicherungsprodukten für freie Vertriebspartner wird in ConceptIF Group AG umbenannt. Gleichzeitig gibt das Unternehmen bekannt, dass die ConceptIF Pool GmbH ab sofort ConceptIF GmbH heißt. Die Gesellschaften wurden im Zuge der strategischen Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe anlässlich ihres 20-jährigen Firmenjubiläums in diesem Monat umbenannt.



Der Name ConceptIF Group AG verweist stärker auf die übergeordnete Funktion des Unternehmens als Konzept- und Dienstleistungsentwickler für die Unternehmensgruppe. ConceptIF ist 1999 mit dem Angebot von Deckungskonzepten über das Blockpolicen-Konzept gestartet. Das Ziel war es, private Haushalte über angebundenen Vermittler mit einem schnellen und unkomplizierten Versicherungsschutz direkt vor Ort zu versorgen. "Mit der Zunahme von elektronisch gestützten Prozessen bei Antrag und Policierung wurde dieses Geschäftsmodell um das Jahr 2010 abgelöst und das Pool-Geschäft aufgenommen", sagt Jörg Winkler, Vorstand der ConceptIF. Beschleunigt wurde die Entwicklung auch durch das Aufkommen von Vergleichsportalen. Heute gehören zur ConceptIF-Gruppe sieben Gesellschaften, darunter Konzeptentwickler, Pool-Dienstleister für 85 Versicherer und Assekuradeure von exklusiven Versicherungskonzepten und Online-Services für unabhängige Finanzdienstleister. Diese können ihr komplettes Kompositversicherungsgeschäft über die ConceptIF-Plattform online verwalten.



Der Verzicht auf die Bezeichnung "Pool" bei der ConceptIF GmbH soll stärker den Servicegedanken zum Ausdruck bringen, mit dem sich das Unternehmen nicht nur an Einzelmakler und Vertriebe, sondern auch an Pools und Verbünde richtet. "Mit dem neuen Namen wird deutlicher, dass wir kein Wettbewerber, sondern Partner der Pools sind", betont Jörg Winkler. Und weiter: "Die Zusammenarbeit mit Pools ist für beide Seiten sehr wichtig, denn diese sind ein wirkungsvoller Multiplikator in die Versicherungswelt. Pools suchen nach einfachen, effizienten Lösungen für ihre Geschäftsabwicklung. In diesem Geschäftsfeld hat sich ConceptIF bewährt und einen guten Namen gemacht." Über die Onlineplattform der ConceptIF GmbH können Vermittler ihr Neu- und Bestandgeschäft von mittlerweile mehr als 85 Versicherer abwickeln. Das Geschäft kommt hauptsächlich über die kostenlos eingebundenen Vergleichsrechner zustande.



Darüber hinaus gibt ConceptIF zwei Personalveränderungen bekannt. Jan Bergmann steigt zum Geschäftsführer der ConceptIF Pro GmbH auf. Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 als Assekuradeur für das private Kompositgeschäft gegründet. Bergmann kam vor zwei Jahren als Leiter für das Produktmanagement zu ConceptIF und folgt auf Jörg Winkler, der sich als Vorstand stärker den strategischen Themen der Unternehmensgruppe widmen wird. Die Nachfolge von Bergmann als Leiter für das Produktmanagement tritt Andreas Hackbarth an, der auf langjährige Erfahrungen im Maklerservice bei der Grundeigentümer-Versicherung zurückblickt und mit seiner Erfahrung für den zielgerichteten Ausbau der Produktpalette rund um den Privathaushalt, insbesondere im Gebäudesegment sorgen wird.



