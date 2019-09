Berlin (ots) -



- Die Initiative, deren Schirmherrschaft der Bundespräsident

übernommen hat, ermutigt Jugendliche, einen Videobeitrag zu

einem selbstgewählten Thema zu erstellen

- Preisverleihung am 23. März 2020 in Berlin

- Es winken 1.000 Euro Preisgeld und die Teilnahme am

Klickwinkel-Makeathon Die Bewerbungsphase für den Videowettbewerb der Initiative "Klickwinkel - Weite Deinen digitalen Blick" ist gestartet und läuft noch bis zum 30. November 2019. Ausgezeichnet werden die besten selbstproduzierten und recherchierten Videobeiträge junger Menschen von 14 bis 19 Jahren. Dazu können jetzt unter www.klickwinkel.de Schüler-Teams ihre Bewerbungen einreichen. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld von 1.000 Euro pro Team. Die 100 Teilnehmenden mit den besten Einsendungen werden zudem zum Klickwinkel-Makeathon für digitale Medien und Demokratie nach Berlin eingeladen.



Die Teilnehmenden sollen ihre Alltagswelt verlassen und Themen entdecken, die Menschen in ihrer Umgebung bewegen. In einem selbstproduzierten Video sollen unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt, Fakten und Hintergründe recherchiert und konstruktiv nach Lösungsansätzen für die dargestellten Probleme gesucht werden. Im vergangenen Jahr drehten die Schülerinnen und Schüler Videos über so unterschiedliche Themen wie Wohnungsnot, Plastikmüll, Handy-Nutzung im Unterricht oder Gewalt in der Schule oder beim Fußball. Die Preisverleihung findet am 23. März in Berlin statt, wo die Teams ihre Beiträge der Öffentlichkeit vorstellen werden.



Die von der Vodafone Stiftung Deutschland ins Leben gerufene Klickwinkel Initiative wendet sich mit dem Videowettbewerb gegen Desinformation und Hasskommentare und setzt sich für die Förderung einer offenen und vielfältigen Meinungsbildung im Internet ein. Die Schirmherrschaft hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernommen. Kooperationspartner sind zudem die HAW Hamburg, Teach First Deutschland und ZEIT für die Schule.



