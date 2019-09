Mit Licht ausgehärtet, findet sie als Schutz vor Staub, Luft und Wasser Verwendung. Die standfeste, hochviskose Flüssigdichtung lässt sich in der gewünschten Höhe und in beliebigen geometrischen Formen auftragen. Die sekundenschnelle Aushärtung, die ohne Temperatureintrag und unter UV- oder sichtbarem Licht erfolgt, ermöglicht den so genannten CIPG-Prozess. CIPG steht für "Cured in place gasket", also eine Flüssigdichtung, die so schnell in der gewünschten Position aushärtet, dass die gesamte Baugruppe direkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...