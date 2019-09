Der Unternehmer ist kein Freund der Öffentlichkeit, von ihm existiert kaum ein Foto. Selbst in seiner Heimatstadt Heilbronn kann er unerkannt auf die Straße gehen.

Dieter Schwarz hat etwas geschafft, das in Zeiten von Instagram und Facebook quasi unmöglich scheint. Seit Jahren existieren kaum Bilder von dem Lidl-Gründer, weil er es so will und weil man das nicht nur in Heilbronn akzeptiert.

"Bei mir im Blatt gibt es keine Fotos von Herrn Schwarz", sagt Uwe Ralf Heer, Chefredakteur der "Heilbronner Stimme", die ansonsten durchaus in der Lage ist, kritisch über die Vorgänge im Imperium von Schwarz zu schreiben. Dieter Schwarz, der am 24. September seinen 80. Geburtstag feiert, fotografiert man nicht. Es ist der Respekt vor dem größten Mäzen der Stadt, der selbst die Lokalmedien zur Zurückhaltung bewegt.

Das aktuellste bekannte Bild von Dieter Schwarz ist ein Schnappschuss. Ein Reporter der "Süddeutschen Zeitung" hatte den Lidl-Gründer bei der Eröffnung der von ihm gestifteten Außenstelle der TU München dieses Jahr mit dem Handy abgelichtet. Auf dem Foto ist halb verdeckt ein unscheinbarer, älterer Herr im Dreiteiler mit pinkfarbener Krawatte zu sehen. Erkennen dürften ihn danach auf offener Straße dennoch nicht viele.

Das ist gewollt. Schwarz hält sich seit Jahrzehnten im Hintergrund und schafft es, in seiner Heimatstadt nach wie vor unerkannt einkaufen zu gehen. Der Lidl-Gründer ist verheiratet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...