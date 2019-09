BERLIN (Dow Jones)--Der designierte Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, hat die öffentliche Hand aufgefordert, Aufträge nur noch an private Unternehmen zu vergeben, in denen Tarifverträge gelten. "Bund, Länder, Kommunen, öffentliche Auftraggeber vergeben Aufträge im Wert von 400 Milliarden Euro jedes Jahr, das ist 15 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, und wir wollen, dass das wirklich nur noch an tarifgebundene Betriebe geschieht", sagte Werneke im ZDF-Morgenmagazin.

Im Osten Deutschlands seien "nur noch 20 Prozent aller Arbeitsplätze durch Tarifverträge geschützt", erklärte Werneke. Verdi müsse als Gewerkschaft aber "mächtig genug sein", um in den Betrieben Tarifverträge durchzusetzen, und erwarte auch "eine politische Weichenstellung, die das unterstützt". Ganz wichtig sei dabei die Vergabe öffentlicher Aufträge, betonte Werneke, der am Dienstag auf dem Verdi-Bundeskongress in Leipzig zum Nachfolger des bisherigen Bundesvorsitzenden Frank Bsirske gewählt werden soll.

Der bisherige Verdi-Vizechef kündigte eine Kontinuität im Führungsstil der Gewerkschaft an. "Wir sind eine kämpferische Gewerkschaft, dafür werde ich auch als Person stehen, und wir sprechen eine deutliche Sprache, wenn das notwendig ist, und das mache ich auch als Person", sagte Werneke.

