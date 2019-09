FRANKFURT (Dow Jones)--SAP will in Berlin mehr als 200 Millionen Euro in einen Digital-Campus investieren. In dem Gebäudekomplex nahe dem Berliner Hauptbahnhof sollen Ende 2022 bis zu 1.200 Mitarbeiter Platz finden, wie der Software-Konzern mitteilte. "Die Hauptstadt und ihr Tech-Ökosystem sind für uns und unsere Kunden nicht mehr wegzudenken", begründete SAP-Technologievorstand Jürgen Müller die Entscheidung. An dem neuen Standort will sich SAP mit Künstlicher Intelligenz, Maschinellen Lernen und Blockchain beschäftigen.

Das sogenannte Quartier Heidestrasse ist ein Projekt der Taurecon Real Estate Consulting. Sie hat mit SAP einen langfristigen Mietvertrag für die Flächen abgeschlossen.

