Unterföhring (ots) -



- Ab 4. November immer montags auf Sky Atlantic HD

- Auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q on Demand abrufbar

- Autor und ausführender Produzent: Damon Lindelof ("The Leftovers",

"Lost")

- Lose Adaption und Weiterführung der gleichnamigen Graphic Novel von

Alan Moore und Dave Gibbons

- Kinofilm "Watchmen: Die Wächter" am 30. Oktober auf Syfy,

empfangbar über Sky

Damen Lindelofs ("The Leftovers", "Lost") neueste Serienproduktion "Watchmen" ist ab 4. November immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen. Die neun Episoden umfassende Serie ist auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Am 30. Oktober um 20.15 Uhr zeigt Syfy den Kinofilm von Zack Snyder, "Watchmen: Die Wächter", aus dem Jahr 2009.



Über "Watchmen":



Tulsa, Oklahoma (USA): Drei Jahre sind nach der "White Night", einem koordinierten Angriff der weißen rassistischen Terrorgruppe "Siebte Kavallerie" auf Polizisten und deren Familien, vergangen. Handys und das Internet sind verboten, es gibt keine mit fossilen Brennstoffen angetriebenen Fahrzeuge mehr, die "Siebte Kavallerie" wurde in den Untergrund verbannt. Die Polizisten tragen gelbe Masken, um ihre Identität zu schützen und mit ihren Waffen können sie erst schießen, nachdem ein Bevollmächtigter sie freigeschaltet hat. Amerika ist tief gespalten, nachdem der Präsident ein Gesetz verabschiedet hat, das die Opfer sowie deren Nachfahren von rassistisch motivierten Überfällen von Steuerzahlungen befreit sind. Die Kriminalbeamtin Angela Abar (Regina King) und Polizeichef Judd Crawford (Don Johnson) versuchen gemeinsam, die "Siebte Kavallerie" in Schach zu halten, die wieder am Erstarken ist. Währenddessen kommt die distanzierte und kühle FBI-Agentin Laurie Blake (Jean Smart) in die Stadt, um einen grauenhaften Mord aufzuklären.



Mit "Watchmen" adaptiert Damen Lindelof ("The Leftovers") nicht einfach nur die berühmte, gleichnamige Graphic Novel von Alan Moore und Dave Gibbons sondern fügt seiner Serie neue Aspekte hinzu. So beginnt die Handlung von "Watchmen" drei Jahrzehnte nach den Geschehnissen des Buches. Die meisten der bekannten Charaktere sind offenbar entweder tot oder verstecken sich, wie zum Beispiel der berüchtigte Doctor Manhattan, der gerüchteweise auf dem Mars weilen soll. Stattdessen beleben neue Charaktere die vielschichtige Story. Einer der wichtigsten neuen Charaktere ist die Kriminalbeamtin Angela Abar, gespielt von Regina King ("The Leftovers"). "Watchmen" ist eine Produktion für HBO von Damon Lindelofs White Rabbit in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television. Ausführender Produzent und Autor ist Damon Lindelof, ausführende Produzenten und Regisseure sind Nicole Kassell sowie Stephen Williams, als weitere ausführende Produzenten zeichnen Joseph Iberti und Tom Spezialy verantwortlich.



Facts:



Originaltitel: "Watchmen", Sci-Fi-Dramaserie, USA 2019, 1. Staffel, 9 Episoden à ca. 50 Min., Drehbuch: Damon Lindeloff. Ausführende Produzenten: Damon Lindelof, Nicole Kassell, Stephen Williams, Joseph Iberti, Tom Spezialy. Ko-ausführende Produzenten: Ron Schmidt, Carly Wray. Regie: u.a. Nicole Kassell, Stephen Williams. Darsteller: Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Jean Smar, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Tom Mison, Frances Fisher und Sara Vickers.



Ausstrahlungstermine:



Ab 4.11.2019, montags, 20.15 Uhr sowie parallel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Eine Episode wöchentlich. Am 30.10.2019 um 20.15 Uhr, "Watchmen: Die Wächter" auf Syfy.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.



Über Sky Ticket:



Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange Vertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.



Über Sky Deutschland:



Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.



Pressekontakt:



Kontakt für Medien:

Birgit Ehmann

External Communications

Tel: 089/9958 6850

birgit.ehmann@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

twitter.com/SkySerien

twitter.com/BirgitEhmann



Kontakt für Fotomaterial:

Carolin Noack

DL-picture-management-operations@sky.de

Oder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.de



Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/115513