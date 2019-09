Der Energieversorger Eon hat mit dem Autobauer Honda eine Kooperation für einen neuen Windparks in den USA geschlossen. Für das 150-Megawatt-Projekt "Boiling Springs" in Oklahoma habe sich der japanische Konzern Honda die gesamte Energie gesichert, teilte das Essener Unternehmen am Montag mit. Beide Seiten schlossen dazu einen Stromliefervertrag. Honda werde die erneuerbare Energie für die Autoproduktion in seinen US-Werken in Ohio und Alabama beziehen. Der Bau des Windparks soll Anfang 2020 beginnen ...

