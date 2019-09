Bis Montagabend hatte sich der Chip- und Sensorenhersteller 5,52 Prozent an OSRAM gesichert, wie aus einer Pflichtmitteilung vom Dienstag hervorgeht.Nur 1,75 Prozent der Aktien hat die an der SIX kotierte österreichische ams von Anteilseignern des Münchner Lichtkonzerns für 38,50 Euro angedient bekommen, den Rest hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...