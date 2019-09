BERLIN (Dow Jones)--Die Union hat Vorschläge aus der SPD zurückgewiesen, die auf eine grundlegende Trendwende in der Wohnungspolitik abzielen. "Ob man mit solchen Maßnahmen das erreicht, was wir dringend brauchen, wage ich mal zu bezweifeln", erklärte Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer in Berlin. Zwar sei es richtig, die Interessen der Mieter im Blick zu haben. Aber "ohne Vermieter wird es auch keine Mieter geben", so der CDU-Politiker.

Bei all dem, was in Ballungsräumen verbesserungswürdig sei, müsse man auch Anreize für neuen Wohnungsbau schaffen. "Denn der führt im Zweifel dazu, dass sich der Wohnungsraum auch entspannt und die Mieten wieder sinken", so Grosse-Brömer.

Die SPD-Bundestagsfraktion will am Dienstag in ihrer Sitzung einen Maßnahmenkatalog diskutieren, der auf ein "grundlegende Trendwende" in der Wohnungspolitik abzielt. Dieser sieht beispielsweise in Ballungszentren einen fünfjährigen Mietenstopp bei Inflationsausgleich, das Erschweren von der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen und den Mietkauf für einkommensschwache Haushalte vor.

"Unser Ziel ist, dass alle Menschen in diesem Land gut, bezahlbar und sicher leben können. Das bedeutet, dass Menschen keine Angst haben sollten verdrängt zu werden", heißt es in dem Papier, in das Dow Jones Newswires Einblick hat.

Grosse-Brömer kommentierte die Pläne mit dem Hinweis, dass die sozialistische Wohnungspolitik in der ehemaligen DDR "nicht von besonderem Erfolg geprägt" gewesen sei und man dort von "Ruinen schaffen ohne Waffen" gesprochen habe. In Berlin habe die verschärfte Mietenpolitik des rot-rot-grünen Senats bereits dazu geführt, dass so gut wie nicht mehr investiert werde, hieß es in der CDU.

Auch der BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V. hat die SPD-Forderungen zurückgewiesen.

"Die Vorschläge der SPD-Bundestagsfraktion gleichen einem Rezept zur Zerstörung des Wohnungsmarktes. Die Umsetzung hätte unweigerlich einen bundesweiten Einbruch des Wohnungsneubaus und mehr soziale Kälte zur Folge", kritisierte BFW-Präsident Andreas Ibel.

Auch sei es falsch zu glauben, dass mit einem Mietenstopp mehr Zeit für den Wohnungsneubau zu gewinnen sei. "Schließlich wird der Neubau seit Jahren weiter erschwert statt erleichtert", so Ibel. "Die SPD-Vorschläge würden das Investitionsklima komplett vergiften und den Unternehmen den letzten Rest an Planungssicherheit nehmen."

