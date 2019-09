Das sieht nicht gut aus: Die K+S-Aktie kracht heute um rund 4% in den Keller auf ein neues 10-Jahres-Tief! Dabei müssen K+S-Aktionäre einen Wochenverlust in Höhe von rund 15% verbuchen - in der 1-Jahres-Betrachtung steht ein Kursverlust von circa 32% auf der K+S-Anzeigetafel. Einen nach Tag nach zwei Analystenabstufungen sind die Aktien von K+S infolge der gemeldeten Ergebnisbelastung...

