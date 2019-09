Nach dem schwachen Wochenauftakt steigen die Kurse in Europa angesichts neuer Hoffnungsschimmer im US-chinesischen Handelsstreit wieder leicht.Paris - Nach einem schwachen Wochenauftakt sind die Kurse in Europa angesichts neuer Hoffnungsschimmer im US-chinesischen Handelsstreit wieder leicht gestiegen. Der Leitindex EuroStoxx 50 legte zuletzt um 0,20 Prozent auf 3544,13 Punkte zu. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hatte sich im September etwas verbessert. Es war der erste Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas nach fünf Rückgängen...

