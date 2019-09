Deutschlands Industrie fordert im Gegenzug zum nationalen CO2-Preis Hilfe bei Investitionen in Klimatechnologien. Ein Projekt in einer Zementfabrik von HeidelbergCement zeigt, wie das funktionieren könnte.

Eine helle Staubschicht hat sich über die Fahrräder gelegt. Verlassen stehen sie vor einem Verwaltungsgebäude der Zementfabrik des deutschen Industriekonzerns HeidelbergCement im belgischen Lixhe. Die Luft ist trocken. Es riecht nach Abwasser. Dabei ist weit und breit keine Kläranlage zu sehen ist. Pierre Olivier Cambier hat sich an den leicht süßlichen Geruch längst gewöhnt. Er weiß auch, woher er kommt: "Wir nutzen Klärschlamm als alternativen Brennstoff in unserer Zementfabrik. Je mehr davon, desto besser", sagt der Ingenieur. Denn der Schlamm kann fossile Energieträger wie Erdgas und Kohle ersetzen, er reduziert damit die CO2-Emissionen bei der Herstellung des grauen Baustoffes.

Die Fabrik im belgischen Lixhe ist eine der größten Zementanlagen des deutschen Baustoffkonzerns HeidelbergCement. Hier produziert das Unternehmen jährlich 1,4 Milliarden Tonnen Zement in 12 unterschiedlichen Qualitäten. Täglich verlassen 200 Lastwagen die Anlage.

Zement und Beton sind die elementaren Werkstoffe für den Bau von Brücken, Straßen, Häusern. Seine Herstellung belastet das Klima allerdings in höchstem Maße. Allein die Fabrik in Lixhe bläst jährlich eine Million Tonnen Kohlendioxid in die Luft. Noch mehr sind es weltweit: HeidelbergCement, 58.000 Mitarbeiter weltweit, 18 Milliarden Euro Umsatz, 1,7 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern, pustet in seinen weltweiten Fabriken insgesamt 80 Millionen Tonnen Kohlendioxid jährlich in die Luft. Zu viel, das weiß auch HeidelbergCement-Ingenieur Cambier.

Bis 2030 will der Baustoffriese seine Emissionen um 30 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. Bis heute hat der Industriekonzern davon schon 20 Prozent erreicht. Vor allem durch die Nutzung alternativer Brennstoffe wie Klärschlamm, Holz, Altöl. Bis 2050 soll die Herstellung des Baustoffs CO2-neutral werden. Doch bis die dafür notwendigen Investitionen in CO2-arme Technologien getätigt und umgesetzt sind, ist es noch ein ...

