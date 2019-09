Das Oberste Gericht in Großbritannien entschied, dass die von Premierminister Boris Johnson verhängte Zwangspause des Parlaments rechtswidrig war. Darüber hinaus wird es auch entscheiden, was die nächsten Schritte sein werden. Das britische Pfund steigt als Reaktion auf das Urteil. GBPUSD steigt als Reaktion auf das Urteil des Obersten Gerichts. Quelle: xStation 5 CANNABIS ODER VIDEOSPIELE ALS INVESTMENT?Weltweit sehen Marktteilnehmer in diesen beiden Sektoren viel Potenzial. Doch sind ...

