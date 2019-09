24.09.2019 - publity AG ( ISIN DE0006972508) wieder mit einer Pflichtmitteilung: Am 20.09.2019 hat die TO-Holding GmbH, wirtschaftlich berechtigt Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG, wieder mal Aktien der publity an der Börse erworben, 34.318 EUR über Xetra. Solche Meldungen gibt es in schöner Regelmäßigkeit. Der Vorstand baut kontinuierlich seine Mehrheit aus. Weiteres... Am 23. Oktober 2019 findet eine außerordentliche Hauptversammlung statt. Hier geht es um diverse Kapitalmaßnahmen über deren Hintergrund bzgl. Einbringungs- und Kapitalerhöhungsaktion der publity-Verantwortlichen ...

