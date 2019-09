Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Fraktion hat die Pläne der Union zu einer Senkung der Unternehmensbesteuerung abgelehnt. "Die Vorschläge der Union für eine Absenkung der Unternehmensteuersätze - um Trump zu folgen - sind der falsche Weg", sagte der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Lothar Binding. Auf das Steuerdumping anderer Staaten müsse mit einer stärkeren Harmonisierung in Europa und mit einer Modernisierung des deutschen Unternehmenssteuerrechts reagiert werden.

"Ein Wettlauf bei den Unternehmensteuern nach unten führt nur zu Verlierern", warnte Binding. Die Vorschläge für Steuersatzsenkungen, wie sie die Union vorgestellt habe, seien deshalb falsch. "Solche Absenkungen würden nur weitere Drehungen der Abwärtsspirale bei den Körperschaftsteuersätzen provozieren."

Die richtige Antwort auf das Steuerdumping anderer Staaten sei eine stärkere internationale Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung. Dazu gehörten zentral eine Mindeststeuer, um die schlimmsten Steuerumgehungen zu verhindern, eine Digitalsteuer, eine bessere Bekämpfung der Steuerhinterziehung sowie eine einheitliche Bemessungsgrundlage für die Erhebung der Körperschaftsteuer in Europa. "Dies alles tritt bei CDU/CSU in den Hintergrund", kritisierte der SPD-Finanzsprecher.

Union will Körperschaftsteuersatz senken

Für die Sicherung der Standortattraktivität Deutschland komme es auf eine Modernisierung des Unternehmensteuerrechts an, betonte Binding. Die Rahmenbedingungen für Innovationen müssten verbessert werden. Das Steuerrecht müsse außerdem flexibler werden, um die Weiterentwicklung von Unternehmen zu erleichtern.

Die Union will mit dem Konzept zur Unternehmensteuerreform, das sie am Montag bei einer Konferenz in Berlin vorstellte, in die Halbzeitrevision der Koalition gehen. Die von Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) angestoßenen und von den Finanzpolitikern Fritz Güntzler (CDU) und Sebastian Brehm (CSU) erarbeiteten Pläne sehen unter anderem eine geringere Körperschaftsteuerlast vor. Ziel ist es, "die Steuerbelastung sowohl für Kapitalgesellschaften als auch für Personengesellschaften für nicht ausgeschüttete Gewinne bei maximal 25 Prozent zu deckeln". Erreicht werden soll das besonders durch eine Senkung des Körperschaftsteuersatzes auf 10 Prozent von derzeit 15 Prozent.

Als andere Möglichkeit nennt die Union eine Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Steuerlast von Kapitalgesellschaften. Zu den weiteren Punkten des Konzepts zählen eine höhere Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer, eine rechtsformneutrale Besteuerung als Option für Personengesellschaften, eine Verbesserung der sogenannten Thesaurierungsbegünstigung sowie eine Modernisierung des Außensteuerrechts. Gefordert wird auch eine Neuregelung der Verlustabzugsbeschränkungen bei der Übertragung von Anteilen an Kapitalgesellschaften.

September 24, 2019

