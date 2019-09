Der größte Bahn-Konkurrent im deutschen Regionalverkehr, Transdev, hat ein Auge auf DB Arriva geworfen, die Auslandstochter der Deutschen Bahn. "Wir interessieren uns für die Arriva-Aktivitäten in vier Ländern in Mittelosteuropa, darunter in Polen oder Tschechien", sagte Transdev-Chef Thierry Mallet der "Süddeutschen Zeitung". "Unser Eindruck ist aber, dass die Bahn Arriva lieber en bloc verkaufen will." Mallet stellte klar: "Wenn wir kaufen, dann nur Teile."

Die Bus- und Bahntochter der Deutschen Bahn ist in 14 europäischen Ländern aktiv. Der Konzern will sie verkaufen, um mehr Geld für die Eisenbahn in Deutschland zu haben. In Aufsichtsratskreisen war nach der Sitzung letzte Woche zu hören, es gebe mindestens drei Interessenten, überwiegend Finanzinvestoren. In Medienberichten war von einem Erlös von bis zu vier Milliarden Euro die Rede. Mallet bemerkte dazu: "Ehrlich gesagt erscheint mir das zu hoch gegriffen."

Der französische Transdev-Konzern betreibt mit seiner deutschen Tochter Bahngesellschaften wie die Bayerische Oberlandbahn und die Nordwestbahn. Außerdem hat er 1400 Linienbusse im Einsatz./bf/DP/men

