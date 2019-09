Köln (ots) - Modular aufgebautes eLearning-Konzept, ergänzt von Praxiskursen vor Ort, bietet maximale Flexibilität / SpringerPflege hat spezielle Online-Akademie für Home Instead zur digitalen Ausbildungsunterstützung entwickelt



Die Ausbildung von Kräften für die häusliche Betreuung ist maßgeblich für das Qualitätsversprechen von Home Instead Seniorenbetreuung. Mit neuen eLearning-Modulen nutzt der Anbieter in Ergänzung zu den bewährten Präsenzschulungen nun auch neue digitale Möglichkeiten, um Fachwissen flexibel und individuell bedarfsgerecht zu vermitteln. Seit August 2019 bietet Home Instead die eLearning-Module für Betreuungskräfte an. Sie können zu einem frei gewählten Zeitpunkt zuhause absolviert werden - wenn gewünscht, auch mehrmals. Das entlastet von der Notwendigkeit, zu festgelegten Terminen im Betrieb zu erscheinen, um dort die Schulung durchzuführen. Zudem kann jeder sein eigenes Lerntempo bestimmen.



Kooperation mit SpringerPflege



Möglich wurde dieses Angebot durch eine Kooperation, die Home Instead mit dem Fachverlag SpringerPflege bei der Aus- und Weiterbildung für Betreuungskräfte geschlossen hat. SpringerPflege ist das Fortbildungs- und Informationsportal der Pflege- und Gesundheitsberufe und verfügt über eine langjährige Erfahrung im Bereich eLearning.



Dazu hat SpringerPflege für Home Instead eine Online-Akademie entwickelt, auf der ab sofort der theoretische Teil der Ausbildung zur Betreuungskraft digital erfolgen kann. So kann modernes Lernen gelingen, das zeit- und ortsunabhängig erfolgt und sich nach den eigenen Präferenzen richtet. Modular aufgebaut - nutzbar über PC, Tablet und Smartphone - und mit zahlreichen interaktiven, aktivierenden Elementen steht die eLearning-Plattform den Betreuungskräften rund um die Uhr zur Verfügung.



Ziel: Persönliches Engagement und fachliche Expertise stärken



Anspruch von Home Instead ist es, das Gesicht des Alterns zu verändern und ein Leben mit Zuversicht, Würde und Selbstbestimmung bis ins hohe Alter zu ermöglichen. Deshalb bietet das Unternehmen neben dem flexiblen eLearning auch Ausbildungskurse an, bei denen die Praxis im Vordergrund steht. Hier werden in direktem Kontakt mit dem/der Ausbilderin Situationen durchgespielt, die der künftigen Betreuungskraft im Berufsalltag immer wieder begegnen können. Dabei geht es auch um die emotionale Ebene - zum Beispiel: Wie erkenne ich die Bedürfnisse des Betreuten, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um?



Jörg Veil, geschäftsführender Gesellschafter von Home Instead Deutschland: "Die Kooperation mit SpringerPflege eröffnet Home Instead viele neue Möglichkeiten bei der Ausbildung. Die eLearning-Plattform steht für modernes Lernen, das den Bedürfnissen aller Beteiligten maximal gerecht wird. Was darüber hinaus die häusliche Betreuung insgesamt so interessant macht, ist das Zusammenspiel fachlicher und 'menschlicher' Leistungen. Unser Ausbildungskonzept berücksichtigt beide Bereiche, setzt dabei aber vor allem beim eLearning neue Maßstäbe und bietet unseren Betreuungskräften damit ausgesprochen interessante Perspektiven."



Über Home Instead Seniorenbetreuung



Home Instead Seniorenbetreuung wurde 1994 in den USA gegründet und verfügt heute über mehr als 1.200 Standorte in 12 Ländern auf vier Kontinenten. Die Betreuungskräfte von Home Instead ermöglichen hilfs- und pflegebedürftigen Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebung.



In Deutschland ist Home Instead seit 2008 vertreten, die Zentrale befindet sich in Köln. Aktuell gibt es über 110 Betriebe in Deutschland, die allesamt über eine Pflegekassenzulassung verfügen und somit alle ambulanten Budgets der Pflegeversicherung nutzen können.



Pressekontakt:



Meike Hansen / Jana Backes

FleishmanHillard Germany GmbH

Hanauer Landstr. 182 A

60314 Frankfurt am Main

Tel. 069-405702-465/-462

Meike.hansen@fleishman.com

jana.backes@fleishman.com



Original-Content von: Home Instead, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127393/4383861