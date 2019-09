Das oberste Gericht in London hat mit erstaunlicher Schärfe geurteilt, dass die Zwangspause des Parlaments illegal war. Es wird in Kürze wieder zusammentreten. Doch Boris Johnson möchte das Urteil offenbar aussitzen.

Am Ende fiel die Entscheidung des Supreme Courts in London deutlicher aus, als es viele Beobachter erwartet hätten: Die Richter des obersten Gerichts in Großbritannien befanden am Dienstag einstimmig, dass Boris Johnsons Suspendierung des Parlaments vor wenigen Wochen illegal war. Sie hoben sie vollständig auf und urteilten, dass das Parlament somit wieder sofort zusammentreten könne, falls das die "Speaker" beider Kammern des Parlaments beschließen sollten.

Die Schärfe des Urteils war bemerkenswert. Die Vorsitzende Richterin Brenda Hale hob in der Urteilsbegründung hervor, dass in Großbritannien das Parlament der Souverän ist und dass Johnson mit der unrechtmäßigen Suspendierung des Parlaments verhindert habe, dass die Abgeordneten ihrer Aufgabe nachkommen konnten, die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Hale stellte auch fest, dass die Suspendierung den Zweck gehabt habe, diese parlamentarische Funktion außer Kraft zu setzen. "Die Auswirkungen auf die Demokratie waren extrem", sagte die Richterin. Die Unrechtmäßigkeit der Suspendierung sei auch schon daran zu erkennen, dass das Parlament für fünf Wochen suspendiert worden sei.

Großbritannien steht somit vor einem Showdown zwischen der Regierung Boris Johnsons und dem Parlament. Denn nur wenige Minuten nach der Verkündung des Urteils erklärte der Speaker des Unterhauses, John Bercow, dass das Parlament so schnell wie möglich zusammentreten müsse. Es dürfte nicht lange dauern, bis Rücktrittsforderungen folgen. Doch die dürfte Johnson versuchen, auszusitzen. Damit dürfte er die tiefe politische Krise, in der das Land steckt, noch vertiefen.

Denn Johnson hat bereits am Montag wissen lassen, was er zu tun gedenkt, falls er vor den Supreme Court unterliegt: gar nichts. In New York, wo Johnson am UN-Klimagipfel teilnimmt, antwortete er auf die Frage, ob in diesem Fall sein Posten als Premier unhaltbar wäre: "Nein. Ich glaube, die Gründe für eine Queen's ...

