Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6,90 Pence belassen. Der bestätigte Jahresausblick des Reisekonzerns erfülle die Erwartungen, schrieb Analystin Rebecca Lane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe es nach der Pleite von Konkurrent Thomas Cook keine Informationen über eine neue Strategie gegeben, obwohl die Margen von der Insolvenz profitieren könnten. Die Analystin vermisste ebenso frische Aussagen zur Bilanz oder zur Dividende - hier sieht sie eine mögliche Kürzung am Horizont./niw/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 02:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2019 / 02:58 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-09-24/13:02

ISIN: DE000TUAG000