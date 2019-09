Der globale Streik für mehr Klimaschutz geht in die nächste Runde: An diesem Freitag plant die Jugendbewegung Fridays for Future erneut große Demonstrationen. Aktionen gibt es einer Übersicht zufolge unter anderem in Kanada, Spanien, Indien, Italien, Schweden, Argentinien sowie in Chile, Dänemark, Finnland, Neuseeland und Portugal.

Am vergangenen Freitag hatten sich den Aktionen und Kundgebungen nach Schätzungen von Fridays for Future weltweit rund vier Millionen Menschen beteiligt. Allein in Deutschland waren demnach rund 1,4 Millionen Menschen auf der Straße.

Die von der Schwedin Greta Thunberg angestoßene Protestbewegung wird von Schülern und Studenten getragen. Sie fordern von der Politik mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderhitzung und die drohende Klimakatastrophe. Vor allem müsse gemäß dem Pariser Klimaabkommen die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit eingedämmt werden.

Thunberg, die zurzeit in den USA ist, demonstriert seit vergangenem Sommer jeden Freitag - also meistens während der Schulzeit - für mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz. Ihr Schulstreik hat weltweit Menschen zu Demonstrationen inspiriert.

Am Montag hatten mehr als 60 Länder beim UN-Klimagipfel in New York zusätzliche Anstrengungen im Kampf gegen die Erderhitzung versprochen. Thunberg beschuldigte dort die Staats- und Regierungschefs in einer Wutrede, zu wenig gegen die drohende Klimakatastrophe zu tun./toz/DP/jha

