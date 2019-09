BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht das milliardenschwere Projekt einer europäischen Batteriezellfertigung auf der Zielgeraden. "Wir haben auf einen Aufruf hin 40 Unternehmen, die sich beteiligen möchten", sagte Altmaier auf der Industriekonferenz des Wirtschaftsministeriums in Berlin. Man sei in den Gesprächen mit der Europäischen Kommission über wettbewerbs- und beihilferechtlichen Ausnahmegenehmigungen "auf den letzten Metern". Schon "in wenigen Tagen" werde Deutschland zusammen mit Frankreich in Brüssel ein gemeinsames Batterie-Interessenprojekt vorstellen, so der CDU-Politiker. Ein zweites soll wenige Wochen später folgen.

Die EU hatte 2017 eine Batterie-Allianz ins Leben gerufen, um Europa fit für den Markt für Elektroautos zu machen. Ein Unternehmenskonsortium unter französischer Führung mit dem Peugeot-Hersteller PSA, dessen deutscher Tochtergesellschaft Opel und der Total-Tochter Saft hatte sich bereits gebildet. Am Freitag gab das Ministerium bekannt, dass neun europäische Staaten weitere Details für einen zweiten europäischen Batterieverbund beschlossen haben. Welche Unternehmen beteiligt sind, war bislang nicht klar. Laut dem Handelsblatt sollen unter anderem die deutschen Unternehmen BMW, BASF und Varta dabei sein.

In den kommenden Jahren könnten mehrere Tausend Menschen in diesem Bereich Beschäftigung finden, betonte Altmaier. "Wir haben natürlich nicht nur E-Fahrzeuge und Batterien im Auge." Wichtig sei auch, alternative Antriebe in den Blick zu nehmen. Der Staat müsse technologische Offenheit sicherstellen. Dazu setzt Altmaier auch auf die "Reallabore", die im Klimapaket der Bundesregierung in der vergangenen Woche beschlossen wurden und in denen etwa Wasserstoff-Technologien erprobt werden sollen. "Bis Ende des Jahres werden wir eine Wasserstoffstrategie erarbeiten", so der Minister.

