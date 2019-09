Baden (ots) - Das Übersetzungsbüro SemioticTransfer AG wurde im August 2019 als erste und einzige Übersetzungsfirma mit Sitz in Baden (Aargau) zum 10. Mal in Folge erfolgreich zertifiziert.



Bei der Zertifizierung nach ISO 17100 wird geprüft, wie die Übersetzungsfirma die Arbeitsabläufe abwickelt, mit welchen Ressourcen und Kompetenzen gearbeitet wird und ob die Informationssicherheit gewährleistet ist. Auch der Umgang mit den Kunden wird in der Norm thematisiert. Durch das Einholen von Kundenmeinungen und das Führen eines Beschwerdemanagements wird mehr auf die Kunden eingegangen. Des Weiteren profitieren die Kunden von den strukturierten Prozessen und können sich so auf den Übersetzungsdienstleister verlassen.



Das Schweizer Übersetzungsbüro SemioticTransfer AG mit Sitz in Baden und Filialen in Lugano, Zürich, Basel und Genf hatte sich vor Jahren als eines der ersten Schweizer Übersetzungsbüros erfolgreich nach ISO 17100 zertifiziert. Durch die international gültige Norm entspricht die SemioticTransfer AG als Übersetzungsagentur dem globalen Standard für hochwertige Übersetzungsdienstleistungen.



Für Sie als Kunde bedeutet dies, dass nur muttersprachige Fachübersetzer mit einer höheren Übersetzerausbildung oder mindestens 5 Jahren Erfahrung Ihre Übersetzung erstellen. Zusätzlich wird jede Übersetzung durch einen Revisor und einen erfahrenen Übersetzungsmanager geprüft. Auch auf die Kompetenzen der Übersetzer dürfen Sie zählen. Neben Sprach- und Übersetzungskompetenz müssen bei der Norm ISO 17100 auch kulturelle, technische und fachgebietsspezifische Kompetenzen vorhanden sein.



Die Norm widmet sich ausserdem der Informationssicherheit. Alle Daten, die Sie SemioticTransfer AG zusenden, werden vertraulich behandelt und auf Servern in der Schweiz verarbeitet.



Bei SemioticTransfer AG sind Sie in guten und sicheren Händen.



Kontakt:



SemioticTransfer AG

Bruggerstrasse 37

CH-5400 Baden

Telefon: + 41 56 470 40 40

www.semiotictransfer.ch

www.beglaubigte-uebersetzung.ch

angebot@semiotictransfer.ch



Original-Content von: SemioticTransfer AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100069222