Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.007,80 +0,36% +19,64% Euro-Stoxx-50 3.542,77 +0,16% +18,04% Stoxx-50 3.226,34 +0,15% +16,89% DAX 12.347,51 +0,04% +16,94% FTSE 7.307,23 -0,26% +8,89% CAC 5.642,22 +0,20% +19,27% Nikkei-225 22.098,84 +0,09% +10,41% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,37 +12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,97 58,64 -1,1% -0,67 +20,2% Brent/ICE 63,89 64,77 -1,4% -0,88 +15,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.521,54 1.522,12 -0,0% -0,58 +18,6% Silber (Spot) 18,58 18,59 -0,1% -0,01 +19,9% Platin (Spot) 955,55 958,50 -0,3% -2,95 +20,0% Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,2% +0,01 -1,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Allenfalls ein wenig nach oben wird es voraussichtlich an der Wall Street zum Start am Dienstag gehen, wobei die Anleger zunächst einmal die Impulse vermissen dürften. Damit dürfte sich das zuletzt dünne und richtungsarme Geschäft der jüngsten Zeit fortsetzen. Die Märkte warten aktuell auf deutlichere Hinweise, wie der Stand der Weltwirtschaft ist, nachdem sich die Anzeichen für eine Eintrübung gehäuft haben. Während dies belastet, bleibt das billige Geld in dem Niedrigzinsumfeld auf der Suche nach Anlagen und treibt vor allem auch Aktien. In politischer Hinsicht rückt wieder der Brexit in den Blick, weil der Supreme Court in London die von der Regierung Johnson initiierte Beurlaubung des Parlaments als unrechtmäßig eingestuft hat. Damit ist die bisherige Strategie von Premier Boris Johnson in der Brexit-Angelegenheit weitgehend gescheitert.

Am Aktienmatkt könnten Starbucks von einem Urteil profitieren. Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat ein Urteil zu einer Steuernachforderung an Starbucks gekippt. In einem vergleichbaren Fall gegen den Autokonzern Fiat Chrysler lehnte das zweithöchste europäische Gericht allerdings die Klage des Unternehmens ab. Die Urteile werden auch vor dem Hintergrund des Streits um Steuervergünstigungen für den Technologiekonzern Apple in Irland mit Spannung erwartet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 2Q

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- BE 15:00 Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: -5,8 Punkte zuvor: -5,8 Punkte - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens September PROGNOSE: 133,0 zuvor: 135,1 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Auch ein vergleichsweise starker ifo-Geschäftsklima-Index kann die Anleger am Dienstag nicht aus der Reserve locken: Sie richten ihre Depots an den europäischen Aktienmärkten weiterhin defensiv aus. Gefragt sind die konjunkturunabhängigen Versorger-Titel, Pharma-Aktien und die Papiere der Nahrungsmittel- und Getränke-Aktien. Auf der Verliererseite stehen dagegen die konjunkturabhängigen Rohstoff- und Autotiel, auch Industrie-Titel und Chemie-Aktien geben leicht nach. Positiv wird gewertet, dass die US-chinesischen Gespräche zur Beilegung des Handelsstreits wieder aufgenommen werden. Auf die Verliererstraße geraten am Mittag VW. Der Kurs fällt um 2,2 Prozent. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage nicht nur gegen den ehemaligen Vorstandschef Martin Winterkorn, sondern auch gegen den derzeitigen Konzernchef Herbert Diess. Grund ist der Verdacht der Marktmanipulation. VW hält die Vorwürfe für unbegründet. Auf der anderen Seite gewinnen Wirecard 2,6 Prozent. Auf einer Investorenkonferenz der Baaderbank soll sich der Vorstand weiter zuversichtlich geäußert haben. Zum anderen hätten die HSBC-Analysten ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 225 Euro bestätigt. Mit SAF-Holland lieferte ein weiterer Automobilzulieferer eine Gewinnwarnung. Die Aktie bricht um 22,3 Prozent ein. Der Einstieg von Primepulse bei Vectron wird an der Börse positiv gewertet, für die Aktie geht es um 7 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:20 Uhr Mo, 17.21 Uhr % YTD EUR/USD 1,0993 -0,02% 1,0988 1,0996 -4,1% EUR/JPY 118,41 +0,15% 118,15 118,13 -5,8% EUR/CHF 1,0872 -0,07% 1,0883 1,0878 -3,4% EUR/GBP 0,8820 -0,25% 0,8835 0,8839 -2,0% USD/JPY 107,71 +0,17% 107,61 107,43 -1,8% GBP/USD 1,2464 +0,24% 1,2436 1,2439 -2,4% USD/CNY 7,1056 -0,18% 7,1131 7,1170 +3,3% Bitcoin BTC/USD 9.722,65 -0,19% 9.745,93 9.867,50 +161,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Im Spannungsfeld neuer Zuversicht im Handelsstreit und Konjunktursorgen haben die Aktienkurse an den meisten Börsen in Ostasien am Dienstag leicht zugelegt. Laut US-Finanzminister Steve Mnuchin wird Chinas oberster Verhandler, Vizeministerpräsident Liu He, in der Woche zum 7. Oktober nach Washington reisen und dort mit der US-Seite versuchen, eine Einigung im Handelsstreit zu finden. In Schanghai und in Hongkong ging es um je rund 0,3 Prozent nach oben. Dort hatten die Kurse am Montag am stärksten nachgegeben. In Hongkong sprachen Teilnehmer auch von einem überverkauften Markt nach zuletzt sechs Handelstagen in Folgen mit Verlusten. Der Stimmung in China dürfte zuträglich gewesen sein, dass China zwar nicht wie andere Länder aggressiv den Pfad einer lockeren Geldpolitik gehen will, wie der Gouverneur der chinesischen Zentralbank, Yi Gang, sagte. Zu den überwiegend kleinen Kursgewinnen hieß es, die zuletzt schwachen Konjunkturdaten insbesondere aus Europa machten die Anleger vorsichtig. In Sydney litt die Aktie des Eisenerzförderers Fortescue unter einer Abstufung auf "Untergewichten" durch Morgan Stanley. Die Analysten rechnen wegen eines zunehmenden Angebots damit, dass die Eisenerzpreise von ihren gegenwärtigen Hochs im ersten Halbjahr 2020 zurückkommen werden. Fortescue fielen um 2,7 Prozent zurück. BHP gaben um 1,0 Prozent nach, während sich Rio Tinto gut behaupten konnten. In Seoul legten Hyundai Motor um 0,8 Prozent zu. Der Autobauer hatte am Montag ein 4 Milliarden Dollar schweres Gemeinschaftsunternehmen mit Aptiv zur Entwicklung von autonomem Fahren geschlossen.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen am Dienstag leicht zu. Die Anleger werden etwas vorsichtiger, nachdem es jüngst aus dem Euroraum und speziell aus Deutschland enttäuschende Konjunkturdaten gegeben hatte. Der erneute Rückgang der Erwartungskomponente beim Ifo-Geschäftsklimaindex ist für Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC-Partner ein deutliches Alarmsignal. Dass der aktuelle Konjunkturzyklus eine deutliche Delle - wohl auch in Form einer Rezession - erhält, steht für ihn außer Frage. Offen sei nur noch, wie lang und wie tief diese Delle am Ende sein wird. Die Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook und deren Schuldenberg von rund 1,8 Milliarden Pfund dürfte in den kommenden Tagen und Wochen noch für Nachrichten sorgen. So kündigte die norwegische DNB Bank am Morgen an, "aufgrund aktueller Ereignisse und Entwicklungen" im dritten Quartal eine Sonderwertberichtigung von rund 1 Milliarde Kronen (rund 100 Millionen Euro) auf ein einzelnes Kreditengagement vornehmen zu müssen. Angesichts der gestrigen Insolvenz von Thomas Cook und der Höhe der Wertberichtigung liegt für die Marktstrategen der DZ Bank die Vermutung nahe, dass es sich möglicherweise um Kredite an den britischen Reiseveranstalter handeln könnte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Katar sucht Nachfolger für Deutsche-Bank-AR Achleitner - Agentur

Großaktionäre aus Katar wollen offenbar Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner ersetzen und gehen dabei den ungewöhnlichen Weg, selbst nach Kandidaten Ausschau zu halten. Vertreter der Königsfamilie aus dem Emirat am Persischen Golf hätten Gespräche mit internationalen Personalvermittlern geführt, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mehrere Informanten. Es werde diskutiert, ob Achleitner gedrängt werden solle, sein Amt vor dem Ablauf seiner Amtszeit im Jahr 2022 aufzugeben.

Tui: Geschäftsjahr 2018/19 plangemäß verlaufen

Der Verlauf des Geschäftsjahres 2018/19 hat im Großen und Ganzen den Erwartungen des Touristikkonzerns Tui entsprochen. Vor diesem Hintergrund bekräftigte das Unternehmen seine Ziele für das Geschäftsjahr, das am 30. September endet. Demnach soll das bereinigte EBITA um bis zu 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert (1,177 Milliarden Euro) fallen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017/18 will Tui am 12. Dezember vorlegen.

SAP steckt über 200 Mio Euro in neuen Berliner Digital-Campus

