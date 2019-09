Kuala Lumpur auf Platz 1 bei der Low-Cost-Konnektivität, da die asiatisch-pazifischen LCCs weiterhin ein schnelles Wachstum verzeichnen

Wichtigste Ergebnisse:

München (MUC) landete unter den Top 5 der globalen Megahubs.

Auf Platz 2 rangiert der Frankfurt International Airport (FRA ), dicht hineter dem führenden Megahub London Heathrow (LHR).

Singapur (SIN) blieb der am stärksten vernetzte Flughafen in der Region Asien-Pazifik.

14 nordamerikanische Flughäfen schafften es in die Top 50, angeführt von Chicago O'Hare (ORD).

Heute hat OAG, der weltweit führende Anbieter von Reisedaten und -informationen, seinen Megahubs Index 2019 veröffentlicht. Die Analyse zeigt die Top 50 der international am stärksten vernetzten Flughäfen der Welt und die Top 25 der national am stärksten vernetzten Flughäfen in den USA.

London Heathrow (LHR; International Connectivity Index (ICI): 317) ist zum dritten Mal in Folge der am stärksten international vernetzte Flughafen der Welt. An dem in diesem Jahr verkehrsreichsten Tag der Luftfahrt waren über 65.000 internationale Verbindungen innerhalb eines Sechs-Stunden-Fensters möglich. Der Frankfurt International Airport (FRA; ICI:309) hat sich in diesem Jahr in der globalen Rangliste um einen Platz nach oben bewegt, womit Europa in diesem Jahr die beiden Spitzenplätze der Weltrangliste belegt. Chicago O'Hare (ORD; ICI:290), Amsterdam (AMS; ICI:279) und München (MUC; ICI:259) folgen dicht dahinter.

"Die Steigerung der Konnektivität von München um 22 Punkte hat den Flughafen von Platz 11im letzten Jahr in die diesjährigen Top 5 katapultiert. Angesichts des anhaltenden Kampfes zwischen Lufthansa und Ryanair um Anteile am deutschen Markt zahlt sich die Investition Münchens in den Ausbau des internationalen Netzwerks aus", sagte John Grant, Senior Analyst bei OAG.

Zu den am stärksten vernetzten internationalen Hubs im asiatisch-pazifischen Raum gehören Singapur auf Platz 9 (SIN; ICI: 240), Hongkong auf Platz 10 (HKG; ICI:234), Incheon auf Platz 11(ICN; ICI:233), und Bangkok auf Platz 14(BKK; ICI:214). Kuala Lumpur (KUL; ICI:150) ist der am stärksten vernetzte Megahub der Welt bei den Low-Cost-Carriern (LCCs).

Weitere Erkenntnisse aus dem Megahubs Index 2019 und der vollständigen Methodik finden Sie hier.

Über OAG

OAG ist ein weltweit führender Anbieter von Reisedaten und treibt seit 1929 das Wachstum und die Innovationskraft des Flugreisen-Ökosystems voran.

Wir sind Partner einiger der wichtigsten globalen Reiseanbieter, Flughäfen, Reisegesellschaften und schnell wachsenden Startups, um die bestmöglichen Services heute und perfekte Innovationen für die Zukunft zu entwickeln.

Das in Großbritannien ansässige Unternehmen OAG betreibt globale Niederlassungen in den USA, Singapur, Japan, Litauen und China.

