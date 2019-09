München (ots) - Das Wirtschaftsmagazin Capital hat zum sechsten Mal die Qualität von Immobilienmaklern in Deutschland auf den Prüfstand gestellt und dabei knapp 1.500 Makler aus 100 Städten bewertet. Das Münchner Immobilienunternehmen Mr. Lodge GmbH landete in diesem Jahr unter den Top 10 des bundesweiten Rankings, das sich an den Kriterien Qualifikation, Prozessqualität, Exposé und Vertrag sowie Service orientiert. In München schaffte es Mr. Lodge sogar unter die Top 3 der besten Immobilienvermittler.



"Gerade in einem sehr dynamischen Markt mit zuletzt hohen Wertzuwächsen benötigen Käufer und Verkäufer gleichermaßen Orientierung und Sicherheit. Der Makler-Kompass von Capital zeigt, ob professionelle Makler für beide Seiten einen Mehrwert schaffen", sagt Norbert Verbücheln, Gründer und Geschäftsführer der Mr. Lodge GmbH.



Die Auswertung bestätigt den Ansatz von Mr. Lodge, den Service und das Knowhow ins Zentrum zu stellen. Besonders überzeugte das Münchner Maklerhaus bei der Prozessqualität, für die Mr. Lodge 89 Prozent erhielt. Mit einem Gesamtranking von 72 Prozent schaffte es Mr. Lodge an die Spitze und sicherte sich eine 5-Sterne-Bewertung.



Das Testergebnis korreliert dabei mit der Unternehmensentwicklung. Mr. Lodge blickt auf eine erfolgreiche erste Jahreshälfte 2019 zurück. "Der Münchner Markt für Wohnimmobilien präsentiert sich für Verkäufer weiter sehr robust. Seit dem zweiten Quartal beobachten wir zudem ein verstärktes Verkaufsinteresse. Das Ergebnis für das laufende Jahr liegt aktuell über dem Niveau von 2018, das mit 35 Prozent Wachstum bereits ein vergleichsweise starkes Jahr war", erklärt Peter Sarta, Bereichsleiter Verkauf bei Mr. Lodge. "Für die zweite Jahreshälfte erwarten wir weiterhin hohe Verkaufspreise bei teils etwas längeren Vermarktungszeiten, da durch die gestiegenen Einstandspreise einerseits weniger Käufer in Frage kommen und andererseits Objekte genauer geprüft werden."



Verbücheln: "Wir verfolgen bei Mr. Lodge den kundenzentrierten Ansatz und gehen über klassische Maklerleistungen weit hinaus. So begleiten wir den Verkauf von Anfang an mit Services wie Home Staging, Reinigungsorganisation und Technischem Service. All das bringt ein bestmögliches Verkaufsergebnis und zudem eine hohe Käuferzufriedenheit." Das Unternehmen ist seit mehr als 25 Jahren im Immobiliengeschäft tätig. Neben der Vermittlung von Kaufimmobilien ist Mr. Lodge Marktführer im Bereich möbliertes Wohnen auf Zeit in München und Umgebung.



Für den Makler-Kompass haben die Experten von Scope Investor Services und dem iib Dr. Hettenbach Institut in einem zweistufigen Verfahren Maklerunternehmen in deutschen Städten bewertet. Im ersten Schritt erfasste das iib-Institut auf den wichtigsten Internetportalen für 100 Städte die Angebote von insgesamt 27.581 Maklern. Für Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern qualifizierten sich die jeweils 30 größten Makler, bei kleineren Städten waren es zehn.



Im zweiten Schritt analysierte Scope die Firmen anhand von vier gleich gewichteten Kriterien: Qualifikation, Prozessqualität, Exposé und Vertrag sowie Service. Dazu wurden 1.489 Makler in 100 Städten gebeten, einen umfangreichen Online-Fragenkatalog auszufüllen und Unterlagen wie Maklervertrag, Musterexposé oder Kundenfeedbackbogen zur Verfügung zu stellen. Bewertet wurden nur Unternehmen, die den Fragebogen beantworteten. Dies war in 90 Städten der Fall. Die Selbstauskünfte wurden analysiert und in Punktwerte übersetzt, die Punktzahl in jeder Kategorie ging zu je 25 Prozent in das Gesamtergebnis ein.



Über Mr. Lodge



Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung am Münchner Immobilienmarkt ist Mr. Lodge der führende Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit. Darüber hinaus begleitet Mr. Lodge mit seiner Verkaufssparte als professioneller Makler Käufer und Verkäufer von Immobilien. Von der ersten Besichtigung über die nachhaltige Wertermittlung bis den Notartermin unterstützt Mr. Lodge Käufer und Eigentümer gleichermaßen beim gesamten Prozess des Immobilienkaufs- bzw. Verkaufs. Das Service-Portfolio reicht dabei weit über die Dienstleistungen herkömmlicher Immobilienmakler hinaus: Fachkundige Immobilienbewertung vor Ort, individuelle Präsentation der Immobilie durch Home Staging und professionelle Fotografie, optimale Vermarktung in den relevanten Print- und Online-Medien sowie Renovierungen und Sanierungen durch einen Technischen Service. Mr. Lodge greift auf langjährige Geschäftsbeziehungen zu Kapitalanlegern zurück und ist mit einem 16-sprachigen Team international aufgestellt. Für weitere Informationen: https://www.mrlodge-immobilien.de/



