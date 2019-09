BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen wollen, dass Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im Bundestag Fragen zur Finanzierung des Klimapakets beantwortet. Die Fraktion hat deshalb darum gebeten, das Thema auf die Tagesordnung des nächsten Haushaltsausschusses zu setzen - und Scholz dazu gebeten. Der Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler kritisierte am Dienstag, die Bundesregierung halte krampfhaft am Dogma der schwarzen Null fest, statt in Klimaschutz zu investieren. "Substantiell geschieht nicht viel Neues oder Überraschendes", sagte er. Stattdessen würden mit dem Klimapaket längst beschlossene Maßnahme neu verkauft, und allenfalls in Teilen ein wenig aufgestockt. Zugleich gebe es weiter mehr als 57 Milliarden "klimaschädliche Subventionen"./tam/DP/jha

