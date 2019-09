Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklima steigt erstmals seit sechs Monaten

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im September etwas deutlicher als erwartet aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 94,6 (August 94,3) Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 94,4 Punkte erwartet. Zuletzt hatte es im März einen Anstieg gegeben. "Der Abschwung macht eine Pause", kommentierten die Konjunkturforscher die Daten.

VP Bank: Deutschland leidet weiter unter Handelskonflikt

Die liechtensteinische VP Bank ist ungeachtet des Ifo-Anstiegs im September pessimistisch für die Wachstumsaussichten der deutschen Wirtschaft. "Es bedarf wohl einer Lösung der Handelskonflikte, um die exportabhängige deutsche Wirtschaft nachhaltig wieder auf höhere Touren zu bringen", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar.

Lampe: Ifo macht Hoffnung auf nur technische Rezession

Der Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex stellt aus Sicht des Bankhauses Lampe keine Trendwende bei Deutschlands wichtigstem Konjunkturfrühindikator dar, ist aber gleichwohl eine gute Nachricht. "Er hält die Hoffnung hoch, dass es bei einer technischen Rezession bleibt", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger und fügte hinzu: "Das Ganze ist aber an der Schwelle zu einer echten Rezession." Solange die politischen Risiken fortbestünden, könne er sich allenfalls eine Stabilisierung der Geschäftserwartungen vorstellen.

IW: 2019 BIP-Wachstum von 0,5 Prozent und 2020 von 0,8 Prozent

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) erwartet auf kurze Sicht nur ein schwaches Wachstum. In diesem Jahr werde das reale Bruttoinlandsprodukt voraussichtlich nur um 0,5 Prozent zulegen - das seien 0,9 Prozent weniger als noch im Frühjahr prognostiziert, erklärte das arbeitgebernahe Institut. Für 2020 rechnet das IW demnach mit einer Wachstumsrate von 0,8 Prozent. Grund für das schwache Wachstum seien die zahlreichen Konflikte und Unsicherheiten, die die Weltwirtschaft bremsten.

Banken fragen 0,783 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,804 Milliarden Euro nach 2,021 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 32 (Vorwoche: 34) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,783 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität.

Union weist SPD-Forderung nach Trendwende in Wohnungspolitik zurück

Die Union hat Vorschläge aus der SPD zurückgewiesen, die auf eine grundlegende Trendwende in der Wohnungspolitik abzielen. "Ob man mit solchen Maßnahmen das erreicht, was wir dringend brauchen, wage ich mal zu bezweifeln", erklärte Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer in Berlin. Zwar sei es richtig, die Interessen der Mieter im Blick zu haben. Aber "ohne Vermieter wird es auch keine Mieter geben", so der CDU-Politiker.

Kommender Verdi-Chef: Öffentliche Aufträge nur bei Tarifbindung

Der designierte Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, hat die öffentliche Hand aufgefordert, Aufträge nur noch an private Unternehmen zu vergeben, in denen Tarifverträge gelten. "Bund, Länder, Kommunen, öffentliche Auftraggeber vergeben Aufträge im Wert von 400 Milliarden Euro jedes Jahr, das ist 15 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, und wir wollen, dass das wirklich nur noch an tarifgebundene Betriebe geschieht", sagte Werneke im ZDF-Morgenmagazin.

Altmaier will Industriestrategie in nächsten Wochen vorlegen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will seine beiden zentralen wirtschaftspolitischen Strategien für die Industrie und den Mittelstand schnell vorlegen. Sie würden "in den nächsten Wochen endgültig verabschiedet", erklärte Altmaier anlässlich der Industriekonferenz in Berlin. In bis zu drei Wochen werde er die Mittelstandsstrategie vorstellen, etwa zwei Wochen später soll die Industriestrategie folgen.

SPD kritisiert Unions-Pläne für niedrigere Unternehmensteuern

Die SPD-Fraktion hat die Pläne der Union zu einer Senkung der Unternehmensbesteuerung abgelehnt. "Die Vorschläge der Union für eine Absenkung der Unternehmensteuersätze - um Trump zu folgen - sind der falsche Weg", sagte der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Lothar Binding.

Grüne rechnen nicht mit Bundesratsbeschluss zu komplettem Klimapaket

Die Grünen rechnen nicht mit einer Beschlussfassung des kompletten Klimapakets der Bundesregierung im Bundesrat. Das ergab nach einem Bericht der Rheinischen Post eine Umfrage unter den neun Landesverbänden mit Grünen-Regierungsbeteiligung. Fast alle Landesverbände gingen demnach davon aus, dass die Bundesregierung? zustimmungspflichtige Maßnahmen gesondert zur Abstimmung stellen werde. Auch Grünen-Chef Robert Habeck hatte zuvor bereits diese Erwartung geäußert.

Oberstes Gericht erklärt Zwangspause des Parlaments für "illegal"

Die vom britischen Regierungschef Boris Johnson verfügte Zwangspause des Parlaments ist vom Obersten Gerichtshof des Landes für "illegal" erklärt worden. Das Unterhaus solle "so schnell wie möglich" wieder zusammenkommen, urteilte das Gericht in London. Die Elf Richter kamen einstimmig zu dem Schluss, dass die Entscheidung Johnsons, "ihrer Majestät zu raten, das Parlament zu vertagen, illegal war", sagte Gerichtspräsidentin Brenda Hale.

Labour-Chef Corbyn fordert Rücktritt von Premierminister Johnson

Nach der Entscheidung des Obersten Gerichts zur Zwangspause für das britische Parlament hat Labour-Chef Jeremy Corbyn Premierminister Boris Johnson zum Rücktritt aufgefordert. Johnson solle vorgezogene Neuwahlen ermöglichen, forderte Corbyn beim Parteitag der Oppositionspartei.

Trump bestreitet Erpressung von Selenskyj über Hilfszahlungen

US-Präsident Donald Trump hat entschieden Vorwürfe zurückgewiesen, den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj mit der Rückhaltung von Hilfszahlungen erpresst zu haben. "Ich habe keinerlei Druck ausgeübt", sagte Trump. Er bestritt, die Freigabe von Militärhilfen in Höhe von 400 Millionen Dollar während eines umstrittenen Telefonats an bestimmte Bedingungen geknüpft zu haben.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Aug +6,4 Mrd GBP (Vj: +6,9 Mrd GBP)

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Aug +5,1 Mrd GBP (Vj: +4,1 Mrd GBP)

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Aug PROGNOSE: +6,8 Mrd GBP

