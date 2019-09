Neben den neuen Pixel-4-Smartphones soll Google am 15. Oktober auch ein neues Chromebook namens Pixelbook Go vorstellen. Einige Details sind bereits bekannt geworden. Das neue Pixelbook Go hat Informationen des Magazins 9to5Google zufolge wieder den Massenmarkt im Visier, den Google mit dem ersten Pixelbook und dem Verkaufsflop Pixel Slate in den letzten Jahren aus den Augen verloren hatte. Deshalb sollte das Pixelbook Go nicht als Nachfolger der beiden vorgenannten Geräte missverstanden werden. Vielmehr wird es sich beim Pixelbook Go wohl um einen eher ...

