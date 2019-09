An diesem Mittwoch geht das Technologieunternehmen Teamviewer in Frankfurt an die Börse. Es werden bis zu 84 Millionen Aktien in der Bookbuilding-Spanne von 23,50 bis 27,50 Euro platziert. Die Aktie kommt am 25. September auch gleich in den global market der Wiener Börse, wie aus einer Veröffentlichung der Wiener Börse hervorgeht. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.09.)

Den vollständigen Artikel lesen ...