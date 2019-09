Die Staatsanwaltschaft zieht es durch - und klagt die beiden wichtigsten VW-Manager an: Konzernchef Herbert Diess und Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. Die Anklage gießt Öl in das Feuer hunderter Anleger.

Noch vor zwei Wochen wollte Wolfgang Porsche ("WoPo") nichts davon wissen. Auf die Frage, ob Diess und Pötsch zu halten wären, wenn sie angeklagt würden, sagte der Miteigner von Volkswagen am 9. Juli am Rande der Automesse IAA: "Jetzt sind wir hier und schauen den ID.3 an. Und über alles, was noch nicht da ist oder möglicherweise gar nicht kommt, rede ich lieber nicht."

Es war die Ruhe vor dem Sturm. Nur zwei Wochen hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig drei VW-Manager am Landgericht Braunschweig angeklagt. Neben Diess und Pötsch ist der Ex-VW-Chef Martin Winterkorn betroffen. Sie alle sollen die Öffentlichkeit zu spät über die drohenden Milliardenkosten aus dem heraufziehenden Dieselskandal informiert haben. Marktmanipulation heißt das im Fachjargon. Dafür kann man in Deutschland ins Gefängnis kommen.

"Den genannten - ehemaligen oder amtierenden - Vorstandsmitgliedern der Volkswagen AG wird vorgeworfen, entgegen der ihnen obliegenden gesetzlichen Pflicht den Kapitalmarkt vorsätzlich zu spät über die aus dem Aufdecken des sogenannten "Diesel-Skandals" resultierenden erheblichen Zahlungsverpflichtungen des Konzerns in Milliardenhöhe informiert und damit rechtswidrig Einfluss auf den Börsenkurs des Unternehmens genommen zu haben", teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die 636 Seiten lange Anklageschrift geht davon aus, dass Winterkorn spätestens seit Mai 2015, Pötsch seit dem 29.6.2015 und Diess seit dem 27.7.2015 jeweils "vollständige Kenntnis von den Sachverhalten und den daraus sich ergebenden erheblichen Schadensfolgen hatten und jeder für sich ab jenem Zeitpunkt die erforderliche ad-hoc-Mitteilung hätte veranlassen müssen, was nicht geschah", so die Behörde. Mit einer solchen Ad-hoc-Mitteilung will der Gesetzgeber verhindern, dass Insider eine Aktie eher als andere Anleger kaufen oder verkaufen können. Mit einer Ad-hoc-Mitteilung sollen daher alle so schnell wie möglich Kenntnis von Insiderinformationen haben, um Insiderhandel zu verhindern.

Zurück zum 9. Juli. Auf der IAA wurde da auch Pötsch von Journalisten umringt. Es stehe eine wichtige Entscheidung bei der Staatsanwaltschaft an - er werde "möglicherweise angeklagt". "Müssen Sie dann zurücktreten?", war die Frage. Pötsch zuckte nicht mal mit der Wimper. "Schauen Sie", sagte er mit geradem Rücken, "ich beschäftige mich mit Dingen dann, wenn die konkret am Tisch liegen. Nicht mehr und nicht weniger." Ende der Durchsage.

Ein ähnliches Bild zeichnete Diess. Das sei "eine hypothetische Frage", meinte er, als ihn ein Journalist nach der angemessenen Reaktion auf eine Anklage fragte. Diese Frage habe er sich "noch nicht gestellt. Ich weiß, dass ich mich in meinen ersten ...

