Genf (awp) - Der Rohstoffhändler Trafigura verkauft die Leasingrechte an 15 mittelgrossen und vier Large-Range-Tankschiffen an die Scorpio Tankers Inc mit Sitz auf den Marshallinseln. Im Gegenzug erhält Trafigura rund 10 Prozent an der NYSE-kotierten Gesellschaft. Der Barwert der Leasingvereinbarung beträgt rund 668 Millionen ...

