Braucht es in unseren Management-Etagen einen Generationenkampf jung gegen alt? Es klingt zwar nach Revolution und Aufbruch, doch der Kampf ist unnötig. Die heute 50-Jährigen haben eine Menge Erfahrung mit Innovationen.

Allenthalben wird auf die unbewegliche alte Manager-Garde geschimpft: Sie sperren sich gegen Innovationen, sie blockieren neue Ideen und sie verstehen das Internet nicht. Dagegen tritt derzeit mit Pauken und Fanfaren die hochgelobte Nachwuchs-Elite der jungen Generationen an. Sie machen alles anders, digital native, agil, kooperativ, disruptiv. "DesignThinking", "Scrum" und "New Work" sind die Schlagworte, mit denen die schweren Gefängnistore der Old Economy zertrümmert werden sollen. Doch Augen auf: Der vermeintlich revolutionäre Sturm auf die Bastille des Kapitalismus ist in Wahrheit ein Spaziergang durch weit geöffnete Türen!

Sicher, gegen die autoritären Alt-Nazis in den Vorstandsetagen mussten einst die 68er-Studierenden rebellieren. Und die Grenzen national beschränkter Mittelstands-Patriarchen mussten später liberal sozialisierte Young Urban Professionals überwinden. Doch die Wirtschaftselite von heute ist gar nicht so verknöchert wie behauptet. Das aktuelle Top-Management besteht überwiegend aus weltoffenen, innovationsorientierten Männern und - doch, wirklich! - Frauen, die zwar 20 Jahre Erfahrung mitbringen, aber eben oft 20 Jahre Erfahrung im Innovationsmanagement.

Es entstand nämlich schon um die Jahrtausendwende, also vor ziemlich genau zwei Jahrzehnten, die sogenannte "New Economy", die mit anderen Geschäftsmodellen, anderen Beteiligungsformen, anderen (genau: digitalen) Produkten und Dienstleistungen die bestehende (analoge) Marktwirtschaft unter Druck setzte: Facebook gibt es anderthalb Jahrzehnte. AOL hatte schon Anfang der Nuller-Jahre Millionen Kunden weltweit und war als Anbieter von Suchmaschine, Unterhaltungsportal und Kommunikationsnetzwerk quasi die Mutter aller heutigen Messenger-, Chat- und Streamingdienste. Google ging 1997 online. Amazon verkaufte 1995 das erste Buch via Internet und machte bereits 1996 mehr als 15 Millionen US-Dollar Umsatz.

Kurz: ...

