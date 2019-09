Die Fachpack wird 40! Und so ein Jubiläum ist immer ein guter Anlass, einen Blick zurückzuwerfen. Darum hier - in aller Kürze - der Werdegang der Nürnberger Verpackungsmesse.Als regionale Fachausstellung für Verpackung startete die Fachpack im Jahr 1979 mit 88 Ausstellern und rund 2.000 Besuchern in Nürnberg. Wenn sie vom 24. bis 26. September im Jubiläumsjahr 2019 wieder ihre Tore öffnet, erwarten rund 1.600 Aussteller an ihren Messeständen etwa 45.000 Fachbesucher. Als Fachmesse für Verpackungen, Prozesse und Technik ist sie heute der Treffpunkt der europäischen Verpackungswirtschaft. Zeichen ...

