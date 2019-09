Köln (ots) - Die Mitglieder des Seitenstark e.V., Netzwerk der Internetseitenanbieter für Kinder, haben am 20. September in Berlin einen neuen Vorstand gewählt. Neben den bisherigen Vorstandsmitgliedern Gerhard Seiler (Helliwood media & education im fjs e. V.) und Darja Martens (Blinde Kuh e.V.) sind die Medienpädagogin Prof. Dr. Friederike Siller (Institut für Medienforschung und Medienpädagogik, TH Köln) und der Projektentwickler Sebastian Kauer (Redaktionsbüro Kauer) in das Gremium gewählt worden. Die bisherige Vorsitzende Helga Kleinen bleibt weiterhin für die Geschäftsführung verantwortlich.



Der neue Vorstand will sich dafür einsetzen, das Engagement von Seitenstark für kindgerechte digitale Angebote zu intensivieren. Denn während die Digitalisierung unsere Gesellschaft zunehmend beeinflusst, sind Angebote für Kinder mit Anspruch an inhaltliche Qualität selten. Für viele Anbieter mit diesem Anspruch ist es eine besondere Herausforderung, mit neuen Entwicklungen im Bereich der digitalen Medien mithalten zu können.



"Hochwertige Internetangebote für Kinder brauchen wir mehr denn je", sagt Gerhard Seiler, neuer Vorsitzender von Seitenstark e. V. "Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie Kinder ihre Zukunft auch digital mitgestalten können. Verbote, Content-Filter oder starre Altersgrenzen helfen dabei nicht weiter. Um die erforderlichen Kompetenzen zu entwickeln, muss die digitale Welt für Kinder sicher und zugleich offen sein. Sie brauchen Unterstützung durch geeignete Angebote und Begleitung durch medienkompetente Erwachsene, insbesondere Eltern, Fach- und Lehrkräfte."



"Unsere neuen Vorstandsmitglieder bringen zusätzliche Expertise aus ihren jeweiligen Bereichen mit", konstatiert Helga Kleinen, Geschäftsführerin von Seitenstark. "Durch diese Fachkenntnisse wird die Arbeit von Seitenstark viele neue Impulse erhalten."



Schwerpunkte der Arbeit des neuen Vorstands sind:

- Einsatz in Politik und Gesellschaft für gute Rahmenbedingungen und

Programme zur Förderung vielfältiger, hochwertiger, kindgerechter

Angebote im Internet;

- Einsatz und Vernetzung für die Stärkung der Rechte von Kindern mit

Blick auf die digitale Zukunft;

- Förderung und Stärkung von Kompetenzen durch medienpraktische

Angebote für ein gutes Aufwachsen mit Medien und Teilhabe für Kinder

in einer digitalen Welt;

- Sensibilisierung und Unterstützung von pädagogischen Fach- und

Lehrkräften sowie Eltern. Diese Themen werden auf dem Seitenstark Branchen- und Vernetzungstreffen am 20./21. April 2020 in der Thüringer Landesvertretung in Berlin-Mitte eine zentrale Rolle spielen.



Auf dem Seitenstark Medientag, der erstmals am 21. Oktober 2019 anlässlich des "Tags der Kinderseiten" in Erfurt stattfindet, erfahren Fach- und Lehrkräfte, wie sie zielgerichtet mit qualitätsgeprüften Kinderwebseiten in Schule und Ganztag arbeiten können.



Informationen zu Vorstand und Geschäftsführung



Gerhard Seiler, neuer Vorstandsvorsitzender, ist seit vielen Jahren im Vorstand von Seitenstark engagiert. Er ist beim 21st Century Compentence Center (21ccc.de) von Helliwood media & education im fjs e. V. zuständig für Strategie & Innovation.



Friederike Siller, als stellvertretende Vorsitzende neu im Vorstand, ist Medienpädagogin und arbeitet als Professorin am Institut für Medienforschung und Medienpädagogik der Technischen Hochschule Köln.



Darja Martens, zweite stellvertretende Vorsitzende, ist seit drei Jahren Mitglied im Vorstand von Seitenstark und arbeitet bei der Internet Suchmaschine für Kinder, Blinde Kuh (blinde-kuh.de). Die Blinde Kuh gehört zu den Begründern von Seitenstark.



Sebastian Kauer, Beisitzer in der Funktion des Schatzmeisters, ist als Redakteur von "ÖkoLeo" (oekoleo.de) seit 2017 bei Seitenstark aktiv. Er ist Geschäftsführer einer Agentur für digitale Bildungsmedien (Redaktionsbüro Kauer) in Köln.



Helga M. Kleinen, Geschäftsführerin und Projektleiterin, war seit Vereinsgründung 2007 im Vorstand und von 2010 bis 2019 Vorstandsvorsitzende von Seitenstark. Ins Netzwerk kam sie 2006 mit radio108.de (BZgA/SDH) und 2010 mit AUDITORIX (Initiative Hören e.V./ LfM NRW).



