Der britische Öltanker "Stena Impero" ist trotz der Freigabe durch den Iran laut seiner Reederei noch nicht wieder zurück in internationalen Gewässern. Der Mitte Juli in der Straße von Hormus festgesetzte Tanker befinde sich weiter im Iran, sagte der Chef der schwedischen Reederei Stena Bulk, Erik Hånell, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

"Es ist den ganzen Tag ruhig gewesen. Wir warten weiter auf irgendeine Art von Bescheid", sagte Hånell, zu dessen Reederei die "Stena Impero" gehört. "Wir warten seit dem 19. Juli und hatten darauf gehofft, dass die vergangenen 48 Stunden zu einer positiven Entwicklung führen würden." Das Schiff sei bereit zur Abfahrt, sobald es grünes Licht erhalte.

Der iranische Regierungssprecher Ali Rabiei hatte am Montag verkündet, die "Stena Impero" dürfe nach dem Abschluss der Untersuchungen losfahren. Die iranischen Revolutionsgarden hatten den unter britischer Flagge fahrenden Tanker am 19. Juli unter dem Vorwurf festgesetzt, Vorschriften des Seerechts im Persischen Golf missachtet zu haben.

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Seestraßen der Welt. Sie verbindet den Persischen Golf mit dem Indischen Ozean. Ein Großteil des globalen Ölexports wird durch die Meerenge verschifft. Die Spannungen in der Region hatten sich in den vergangenen Monaten immens verschärft. Die Handelsschifffahrt wurde in den Konflikt zwischen den USA und dem Iran hineingezogen. Es kam zu mehreren Zwischenfällen mit Tankern und Drohnen./lsm/trs/DP/jha

